Dobrodelna dražba za 60 let Jamesa Bonda

Letos se bo odvrtelo 60 let, odkar je na velika platna prišel prvi iz franšize o najbolj slovitem in najbolj šarmantnem tajnem agentu Jamesu Bondu, ki je do danes s 25 filmi in šestimi igralci, ki so si nadeli Bondov smoking, postali del filmske folklore. In to pomembno prelomnico bodo pri dražbeni hiši Christie's in produkcijski hiši EON Productions, ki se je podpisala pod 23 od 25 filmov iz bondijade, zaznamovali z dvodelno dobrodelno dražbo, ki se bo septembra odvijala tako po spletu kot v živo. Skupno bodo navdušenim zbirateljem in oboževalcem franšize ponudili 60 lotov, povezanih z agentom 007, izkupiček pa bo šel dobrodelnim organizacijam po izboru igralcev, ki so upodobili kultni lik, ali upravljavcev njihove zapuščine.

Tudi dan Jamesa Bonda

Kronski dragulj dražbe je verjetno srebrni aston martin.

Plakati, spominki, kostumi, ure, vozila in vrsta vohunskih rekvizitov in naprav, s katerimi je Bond reševal svet. To in več bodo ponudili na dobrodelni dražbi pod imenom Šestdeset let James Bonda, katere kronski dragulj je verjetno srebrni aston martin DB5, ena od osmih kaskaderskih replik, ki jih je za film izdelal Aston Martin. Po oceni dražiteljev bi znal prinesti tudi dobra dva milijona evrov. »Eden od mojih najzgodnejših otroških spominov je obsedeno igranje z odlitkom aston martina DB5, ki so ga starši prinesli domov s premiere filma Goldfinger. Od takrat sem bil navdušen nad vsakim novim filmom o Bondu, posebnimi učinki in kaskaderskimi podvigi ter Bondovimi urami in izjemnim slogom,« je ob tej priložnosti zajadral v spomine David Linely, grof Snowdon in častni predsednik Christie's EMERI, ki upa, da bosta »prelomna dražba v živo in spletna dražba zbrali rekordne zneske«. Vsaj kakšnih šest milijonov evrov, še raje pa več.

Fil m, ki je začel bondovsko manijo, je Dr. No iz leta 1962, v katerem je Jamesu Bondu glas in stas posodil Sean Connery, za mnoge ultimativni 007.

Dražba v živo, na kateri se bo za dragocene filmske spominke mogoče potegovati le z vabilom, se bo odvijala 28. septembra, prek spleta in telefona pa se je bodo lahko udeležili navdušenci in zbiratelji z vsega sveta. Ponudili bodo 25 lotov – vozila, ure, kostume in rekvizite, povezane s 25. filmom Ni čas za smrt, pri čemer bo zadnjih šest lotov povezanih s šestimi igralci, ki so upodobili agenta 007. Spletna dražba pa bo potekala od 15. septembra do 5. oktobra, ki je tudi dan Jamesa Bonda. Na njej bo ponujenih 35 lotov iz 25 filmov – plakati, rekviziti, kostumi, spominki, doživetja. Pri tem pa velja izpostaviti sicer nedosegljivo doživetje za štiri osebe, povezano s šampanjcem, ki vključuje potovanje v prvem razredu z vlakom Eurostar do Pariza ter kosilo v nekdanji družinski hiši Bollingerjevih, na katerem bo gostitelj Etienne Bizot, ki vodi družinsko podjetje Bollinger, ob hrani ponudil izbrane šampanjce bollinger reserve.