Dobri zdravnik se bori z novim virusom

Pred kamere bodo ujeli tudi zgodbe pacientov.

4. novembra še začne nova sezona.

Priljubljena zdravniška serija se vrača.

V dobrega pol leta se nam je življenje korenito spremenilo. Vseprisotnost koronavirusa, ki si je svet vzel za talca, je vplivala na vse. Nekateri govorijo o zaroti svetovnih razsežnosti, drugi ob njem odmahujejo z roko, da gre le za nekoliko drugačno obliko resnejšega prehlada ali gripe, spet tretji pa trepetajo zase in svoje bližnje. V vsakem primeru pa je posegel v naš vsakdan.Zato se je ustvarjalcem serije Dobri zdravnik zdelo, da je skoraj njihova dolžnost, da v prihajajoči četrti sezoni naslovijo vprašanje pandemije. Čeprav so bili ob tem razdvojeni, saj naj bi bila televizija primarno v vlogi zabave, s pandemičnimi tematikami pa niso želeli odpirati ran tistih, ki jih je covid-19 (posredno ali neposredno) prizadel in jim koga vzel. »Razmišljali smo tudi, da se ne bi lotili tematike pandemije covida-19. Nismo namreč prepričani, ali si ljudje resnično želijo gledati nekaj, s čimer že tako dolgo živijo in se borijo. A hkrati bi bilo od zdravniške serije neiskreno, če bi to zaobšla. Ne moremo preprosto spregledati človeških zgodb, vtkanih v pandemijo, saj si zaslužijo, da se jih pove.«V treh sezonah Dobrega zdravnika smo že dodobra vzljubili in spoznali srčnega Shauna Murphyja, avtističnega, a briljantnega zdravnika, ki želi postati kirurg. Pa vendar ga v premierni dvodelni epizodi četrte sezone, ki prihaja na male zaslone 4. novembra, praktično ne bo mogoče prepoznati. Od glave do peta je namreč oblečen v zaščitna oblačila, njegovo identiteto pod zaščitno masko razkriva zgolj identifikacijska kartica z njegovo sliko.Ja, pisci priljubljene serije, ki jekot dr. Shaunu prinesla tudi nominacijo za zlati globus, so se kljub dvomom odločili, da fikcijo sedme umetnosti združijo z resničnostjo. Shaunov lik nas bo tako popeljal v osrčje dogajanja v bolnišnicah sredi pandemije, »pokazal bo perspektivo zdravnikov, bojazni in frustracije, s katerimi se zdravniško osebje v minulih mesecih sooča po vsem svetu. Nevarnosti, vseprisotno negotovost, zmote in, seveda, življenje z oziroma pod zaščitnimi maskami.«Serija bo poskušala prikazati resničnost, kot jo zdaj živijo delavci zdravstvene stroke, a tudi doživljanja pacientov v teh negotovih časih. »Precej bolj kot v preteklih sezonah se bomo posvetili tudi izkušnjam pacientov, ki so v bolnišnicah sami, odrezani od družin in najbližjih. In to v njihovih najhujših dnevih,« pa je dejal ustvarjalec serijein še dodal, da niso pozabili niti na vse, »ki smo sicer zdravi, a ne smemo nikamor. O tem pa še kup izzivov, ki pridejo s tem, da smo ujeti sicer z našimi najdražjimi.«