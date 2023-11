Dobili boste kurjo polt: boleča zgodba, ki se skriva za uspešnicami Dina Merlina

Bosanski pevec Dino Merlin daje svojim uspešnicam osebno noto, zaradi občinstva, ki v Merlinovih pesmih prepozna biografski pečat, pa so tako kot pred več kot 20 leti priljubljene tudi danes. Kakšne zgodbe se skrivajo za njegovimi pesmimi?

Oče ga je zapustil

Dino se je rodil v revni družini, njegov oče je bil alkoholik. Ko je bil še otrok, je z njim grdo ravnal in ga zapustil. Tako se je rodila pesem Kad ti dođem, nesrećo in ena od vrstic se glasi: »Ne jokaj, ne preklinjaj, ne razmišljaj o najhujšem ... Očeta nisem izbral, rodil sem se kot berač ...«

Zapleteno ljubezensko življenje in vsakodnevna borba za kruh

Merlin in njegova žena Amela sta imela na začetku svoje ljubezni zapleteno razmerje in težave, za katere so vsi mislili, da jih nikoli ne bosta uspela premagati. Amela je namreč prihajala iz premožne družine, ki ji je branila, da se poroči s pevcem. Ker se je vsem zdelo, da nista na istem nivoju, sta dvajsetletna Merlin in Amela pobegnila in se na skrivaj poročila. Njuna ljubezenska zgodba je pevca navdihnila, da je napisal pesem Kad si rekla da me voliš.

»Borila sva se, se skrivala, nihče naju ni mogel ločiti. Po petih letih sva se na skrivaj poročila. Bila je romantična poroka, čeprav sem ženo dobesedno ugrabil. Z nama sta bila samo moj svat in Amelijina sestra, ki je bila priča. Govor matičarke je bil zame predolg, ves čas sem pogledoval k vratom, da ne bi kdo prišel in nama pokvaril sreče. Po poroki sva šla na poročno potovanje v Dubrovnik, ko sva se vrnila, pa sva se preselila k moji mami in takoj občutila vpliv vsakdana. Čakala me je velika odgovornost za družino in trdo delo, Amelijini starši pa so bili tako jezni, da pol leta niso hoteli niti slišati zanjo. A čas zdravi vse, in tako me imajo Amelijini starši radi bolj, kot si zaslužim,« je nekoč dejal Merlin.

Poleg staršev njuni zvezi niso bili naklonjeni niti prijatelji, menili so, da Amela ni pravo dekle za Merlina, kar je opisal v pesmi Paša moj solidni.

Merlin se je moral po poroki boriti, da je finančno poskrbel za svojo družino, in nekoč, ko ga je Amela prosila, naj prinese hrano, je pevec mahal z listkom, na katerem je napisal pesem Kokuzna vremena. »Si nor? Papirja se ne je,« mu je takrat dejala žena. Ravno ta pesem je zaznamovala Merlinov prvi album in ustvarila bum v njegovi karieri.

Moj je život Švicarka je posvečena »sponzoruši«

Velika uspešnica Moj je život Švicarka je nastala na zelo zanimiv način. Merlin se je namreč kot mladenič zaljubil v dekle, ki je bila »sponzoruša«. Ker je bil Dino takrat zelo reven, ga je pustila in odšla v Švico z drugim, bogatim fantom. Ko se je vrnila v Sarajevo, je Merlin že zaslovel in takrat ji je prvič zapel to pesem.

Uspešnici, ki sta nastali v najtežjih trenutkih

V nekem obdobju se je na Merlina zgrnila vsa teža sveta, pristal je v psihiatrični bolnišnici v Nemčiji, in stanje svoje duše izrazil s pesmijo Ja potpuno trezan umirem.

Dino je bil navezan na svojo mamo in ob njeni smrti ji je posvetil pesem Nedostaješ. »Žal je tudi res, da ko izgubiš nekoga, ki ga imaš rad, ga iščeš šele, ko umre, čeprav se zavedaš, da ga ne boš nikoli več dobil nazaj,« je povedal.