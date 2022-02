Dobila že drugega otroka, a sta še vedno ločena

Na drugi februarski dan je bila čaša sreče na kar dveh zvezdniških domovih polna, morebiti se je celo nekoliko prelila. »Isabella James Statham. 2. 2. 22,« je Rosie Huntington-Whiteley kratko, a več kot povedno svetu zakričala, da sta z Jasonom Stathamom že v drugo postala očka in mama, tokrat drobni deklici, ki je postala mlajša sestrica njunemu štiriletniku Jacku.

Jason in Rosie sta dobila Isabello, Kylie imena svojega sinka še ni izdala.

Na isti dan pa je na pot materinstva še v drugo zakorakala Kylie Jenner, ki je štiriletni Stormi, ki se ji je rodila iz ljubezni s Travisom Scottom, zdaj dala še mlajšega bratca. Tu pa se vzporednice med novopečenimi starši verjetno končajo. Kajti medtem ko sta Rosie in Jason v trdnem in dolgotrajnem razmerju, ki ga bosta okronala s poroko, je za Kylie in Travisom razburkana ljubezenska plovba, ki je kljub sedaj že dvema otrokoma še nista nadgradila z vselitvijo pod skupno streho.

Rosie in Jason sta se zaljubila že pred 12 leti, malce pred prihodom prvorojenca pa sta ljubezen okronala še z zaroko. A pred oltar se jima vseeno ni mudilo. S poročnim slavjem sta namreč želela počakati, da bo Jack dovolj velik, da bo pri tem lahko sodeloval in užival.

»Tega dne se veseliva, ni pa najina prednostna naloga. Bilo bi namreč super, če bi bil najin sinko že dovolj velik, da bi pri poroki lahko sodeloval,« je Rosie dejala pred tremi leti. Zdaj pa se je ta velik dan morda še nekoliko zamaknil, vsaj, če bosta želela počakati še toliko, da bo za poročno slavje dovolj velika tudi njuna nova štručka veselja, mala Isabella. Toda naj se to zgodi čez en mesec ali čez pet let, poroka je za Jasona in Rosie vsekakor na vidiku. Tega pa ne bi mogli z gotovostjo trditi za Kylie in Travisa, katerih čustva se od leta 2017, ko je strast med njima prvič zagorela, nenehno ohlajajo in spet vnemajo. Njuno razmerje je namreč razmerje premorov in vnovičnega obujanja strasti, nazadnje sta se razšla 2019., in komaj lani spet pristala v objemu drug drugega. Tako tesnem, da jima je zdaj na svet privekal otročiček številka dve. Vsaj zaenkrat pa živita v precej moderni družinski ureditvi. Narazen.

Prišla je Isabella, je Rosie objavila veselo vest, da sta z zaročencem dobila hčerko. FOTO: Osebni Arhiv

»Kylie in Travis sta drug z drugim srečna. Skupaj ne živita, a tako jima odgovarja,« je dejal vir in dodal, da je Kylie za ljubljenega in očeta svojih zdaj dveh otrok na svojem domu izpraznila eno omaro.