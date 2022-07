Dobil osmega otroka, naraven porod objavila na youtubu (FOTO)

Tv voditelj, raper in igralec Nick Cannon je postal oče že v osmo. Potem ko je lani z ljubimko Abby De La Roso dobil dvojčka Ziona in Zillion ter mu je Alyssa Scott, ljubica številka dve, povila sina Zena, je že konec junija s trenutno izvoljenko Bre Tiesi pozdravil najmlajšega člana svoje skrajno razvejane in moderne družine.

Dela težkega poroda, ki ni šel brez zapletov, se Bre ne spomni.

Skoraj štirikilogramskemu novorojenčku so svežepečeni starši nadeli precej nenavadno ime, Legendary Love (Legendarna Ljubezen), a nenavadnost tako nevsakdanji družini pač pritiče. Ne nazadnje je na svet privekal zvezdniku, ki ima otroke s štirimi ženskami, že v pozni jeseni bo Legendary dobil še polbratca ali polsestrico, ki ga pod srcem nosi ena Nickovih bivših in hkrati trenutnih ljubic, za piko na i pa je fantičev prihod na svet lahko videl ves svet. Dobesedno.

Bre je s kamero namreč dokumentirala tako svojo nosečnost kot porod, skupek vsega pa zdaj v 11-minutnem videu, ki je precej nazoren in ni za rahločutne gledalce, objavila na youtubu.

Zapustil jo je spomin

Za Bre je bila to prva nosečnost in očitno ni želela pozabiti niti delčka te izjemne poti. Zato je vestno snemala, kaj se ji je devet mesecev dogajalo, vključno z velikim finalom. S kamero je namreč ujela tako začetek popadkov, nadalje toplo kopel, ki si jo je privoščila z Nickom, ko je bil porod že v teku, in najpomembnejši trenutek, ko je malček pokukal na svet.

Zvezdnik s polovico svojih otrok, z dvojčkoma Moroccan in Monroe ter Goldnom in Powerful Queen. FOTOgrafije: osebni arhiv

»Prej še nikoli nisem okusila ničesar, kar bi me prignalo do roba skrajnih bolečin, a me hkrati navdalo z nepopisno močjo in bilo tako neopisljivo lepo. Silovitost poroda je prevzela moje telo, jokala sem in kričala, celo podvomila sem, ali bom otroka sploh zmogla spraviti na svet,« je dejala lepotica, ki se je odločila za naraven porod na domu, torej brez bergel sodobne medicine, ki bi omilile bolečino. Slednje pa so bile očitno tako vseprevzemajoče, da je med deseturnim porodom na neki točki celo »zapustila svoje telo in od tedaj se ničesar ne spomnim. Spomini so se mi vrnili šele ob pomoči ljudi, ki so bili ob porodu ob meni.«

Naraven porod na domu je bil za Bre najbolj neverjetna izkušnja, ki jo je za vselej spremenila. A čeprav danes plava na oblaku brezmejne sreče, jo je verjetno za vsaj nekaj sekund takoj po prihodu sinka grozno stisnilo pri srcu. Od žive groze.

»Opazila sem, da ni zajokal,« da ni šlo povsem brez zapletov, pa razkriva tudi posnetek, ki jasno kaže, da je fantek pokukal na svet z iztegnjeno rokico ob glavi. Ker je imel spočetka težave z dihanjem, mu je babica, ki je bila ves čas ob Bre, pomagala zajeti zrak na vsa pljuča s cevkami za zrak in mu dovedla dodaten kisik.

Devetmesečno nosečnost in deseturno rojevanje je pokazala svetu v 11-minutnem videu.

»Ko je končno zajokal, je bil to najbolj čudovit zvok na svetu!« Seveda pa je ves iz sebe tudi Nick, čeprav je na te čudeže življenja verjetno že precej navajen. In ga bo oktobra ali novembra doživel že v deveto, le da bo tedaj za čim lažji porod navijal ob Abby, ki je že mamica njegovih otrok številka pet in šest.