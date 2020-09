Divja Miley bi pisala za otroke

Ločitev na očeh javnosti

Glede na njeno burno življenje, slačenje na odru, javno razpredanje o uživanju mamil in alkohola ter sploh pogosto razvratno vedenje je, nekoč otroška zvezdnica iz znane kantrijevske družine, verjetno med zadnjimi, ki bi jo postavili za zgled najmlajšim. Od njenih Disneyjevih časov, ko je nastopala kot simpatična Hannah Montana, so minila svetlobna leta, danes je Miley razvpita glasbenica, ki jo po drznosti mnogi primerjajo kar s pop kraljicoZato je več kot presenetljivo, da se je 27-letnica odločila za zasuk v karieri: sklenila je napisati knjigo za otroke, otroška in mladinska literatura je po njeni oceni preveč monotona, primanjkuje pa ji predvsem resničnih življenjskih situacij, bolečine, poučnih zgodb o odvisnosti, izgubah, nesrečah. Otroške knjige potrebujejo raznolikost, poudarja Miley in pristavlja, da se pri pisanju nikakor ne bo osredotočila samo na omamo, bo pa mladim bralkam in bralcem z zmernimi opisi poskusila predstaviti življenje takšno, kakršno je. »Ne moremo jim pripovedovati samo o pravljicah, poštenju, dobrih ljudeh, enakosti ... To ni prav, morajo se zavedati, da se na svetu dogajajo tudi slabe stvari in krivice,« je realna Miley, ki sicer še nima otrok, trenutno je tudi samska. Spomnimo, lani je v medijih glasno odmevala njena ločitev od igralca. Kot je pojasnila v nedavnem intervjuju, je bilo veliko bolj boleče dejstvo, da sta razhod doživljala na očeh neprizanesljive in obsojajoče javnosti, ki je poskrbela tudi za številne izmišljene zgodbe, kakor samo spoznanje, da si z Liamom, kljub mnogim letom, ki sta jih preživela skupaj, preprosto nista usojena. Po nekaj bežnih razmerjih, tudi z ženskami, je našla srečo s, s katerim pa se je pred dnevi prav tako razšla. A prijateljsko, poudarja, zato srčno upa, da se mediji ne bodo razpisali o vnovičnih iskricah, ko ju bodo kje zasačili skupaj na kosilu.Veliko pompa pa je v zadnjem času sprožila njena odločitev, da opusti prav vse oblike omame: prepričana je, da bo le tako lahko dosegla optimalno duševno zdravje in umetniški vrhunec, pa čeprav je leta in leta glasno zagovarjala uživanje marihuane tudi za nemedicinske namene, pri tem pa ji je ob strani stala tudi družina. Nikoli ni skrivala, da so njeni najbližji vsi odkriti ljubitelji trave in da je kajenje preprosto del njihovega vsakdana, a kot kaže, ji treznost zdaj diši mnogo bolj. Najhujši pa so alkoholni mački, pravi, glavobolov, ki jih je primerjala kar z izbruhi vulkana, niti najmanj ne pogreša. In o teh želi podučiti tudi najmlajše.