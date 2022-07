Nekoč tarča paparacov, zdaj divja zvezdnica poročena (FOTO)

Kamor koli je šla, Lindsay Lohan je povsod poskrbela, da se je o njej govorilo in pisalo. Boljše tarče si paparaci in tabloidni novinarji namreč ne bi mogli želeti, saj jim materiala za pisanje ob igralkinih škandalčkih, odmevnih romancah, zlorabi omamnih substanc ter obiskih rehabilitacijskih klinik in sodnikov ni in ni zmanjkalo.

»Nikoli si nisem mislila, da me bo motilo, da me ljudje fotografirajo. A so si na podlagi fotk vse razlagali po svoje, videli so me v povsem napačni luči. Če me je kdo ujel pri kihanju, se je pisalo, da sem jokala,« kar je Lindsay, ki se je je v Hollywoodu prijela oznaka nadvse težavne zvezdnice, začelo dušiti in ji kratiti notranji mir, zato je že pred osmimi leti spakirala kovčke in se odselila v Dubaj, kjer je našla spokoj. In moškega svojih sanj.

Zaljubila se je namreč v bančnika Badra Shammasa, enega vodilnih pri banki Credit Suisse, pred osmimi meseci pa mu je obljubila, da bo njegova nevesta. Zdaj pa sta zaljubljena golobčka skrivaj skočila v zakon. »Najsrečnejša ženska na svetu sem. Šokirana sem, da si moj mož. Moje življenje in moje vse!« je na svoj 36. rojstni dan v prvih julijskih dneh lepotička sporočila najbolj veselo novico.

»Rekla je ja!« sta srečo ob sprejeti snubitvi proslavila s torto. FOTO: Osebni Arhiv

Najmanj slabi dve leti in pol sta skupaj. Svojo romanco sta razkrila februarja 2020, seveda s skupno fotografijo na instagramu, novembra lani pa je zvezdnica, ki se je sicer skrbno naučila skrivati svojo zasebnost, na vsa pljuča zakričala, da je zaljubljena in zaročena. »Moja ljubezen. Moje življenje. Moja družina. Moja prihodnost!« je pokazala zaročni prstan in nemudoma začela kovati načrte. V nasprotju z nekdanjim hollywoodskim življenjem, ki je bilo skoraj last radovedne javnosti, je razmišljala o skromni, tihi in zasebni poroki. Pogledovala je po zemeljski obli, kje bi bilo najlepše in najbolj romantično njeno življenje zvezati z Badrovim. S prijateljico se je na dolgo in široko pogovarjala o poročni obleki.

»To je vsekakor nadvse razburljivo obdobje. Počutim se tako dekliško!« je radostna trepetala. A je vir obenem dodal, da se zaljubljencema s poroko nikamor ne mudi ter da celo razmišljata o dveh obredih – o enem v ZDA in drugem nekje med Ameriko in Dubajem, na kakšni eksotični destinaciji. »V vsakem primeru pa bo nadvse intimno. Zasebnost je danes tisto, česar si Lindsay najbolj želi.«

V glavi je morda imela tisoč in eno zamisel, kakšen naj bo njen poročni dan. Vsem različicam pa je bila skupna želja po zasebnosti. In to ji je tudi nadvse dobro uspelo, saj sta si zaljubljenca izmenjala zaobljube v popolni skrivnostnosti. Igralka je zgolj izdala, da je danes že poročena ženska, a o obredu ni na plan pricurljala niti ena sama podrobnost.

To je njena prva poroka, a zaročena je že bila. In sicer z ruskim milijonarjem Egorjem Tarabasovom, zaroka pa je po obtožbah zaradi nasilja pred sedmimi leti splavala po vodi.

Po vrsti odmevnih ljubezenskih razmerij, med drugim so jo romantično povezovali z Aaronom Carterjem, Wilmerjem Valderramo, grškim milijarderjem Stavrosom Niarchosom in Heathom Ledgerjem, je srečo našla v objemu poslovneža. »Vsaka ženska bi se tako morala počutiti vsak dan!« je dejala Lindsay, ki je z njim ob strani postala drugačna, bolj umirjena in zadovoljna ženska. Z njim je postala srečna.