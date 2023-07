Disneyjev zvezdnik služi v industriji za odrasle (FOTO)

Večja karierna sprememba, vsaj znotraj filmske industrije, kot jo je napravil Dan Benson, praktično ni mogoča. Danes 35-letni igralec je svojo pot namreč začel kot otroški zvezdnik Disneyjevega otroškega programa in kot Zeke Beakerman v seriji Čarovniki s trga Waverly prenekateri najstnici na lica priklical zatreskano rdečico.

Danes pa svoje izklesano, sloko in golo telo nastavlja fotografskemu objektivu in kameri ter žgečkljive posnetke prodaja na seksi platformah, kot je OnlyFans. »Že kakšno leto ustvarjam vsebine za odrasle in moja prva reakcija je zmedenost. Pričakoval sem namreč precej več sovraštva in negativnih odzivov, a ljudje me, nasprotno, podpirajo! To je super. Počutim se dobro in vznemirjeno čakam, kaj mi še prinaša prihodnost,« je povedal nekdanji Disneyjev igralec, ki se je prelevil v pornoigralca. Dodal je še, da te odločitve ne obžaluje in se, roko na srce, včasih počuti celo kot frajer in pol.

Žgečkljive fotografije so ga skoraj stale igralsko kariero. FOTO: Tony Dimaio/startraksphoto.com

Krepko plačal

Ni sanjaril, da bi pristal v filmih za odrasle in postal predmet najbolj vročičnih seksualnih fantazij. Tam je pristal bolj ali manj po sili razmer, ko so se z njegovimi golimi fotografijami, do katerih so se prigreble s prevaro, poskušale okoristiti anonimne neznanke, zato je Dan sklenil, da jim pokaže osle in na račun svoje golote in zasebnosti raje zasluži kar sam. »Ko sem še igral pri Čarovnikih s trga Waverly, sem od ljudi nenehno dobival najrazličnejša sporočila, nekatera tudi od zelo privlačnih žensk.« In ker je zgolj moški, krvav pod kožo, je tedaj storil velikansko napako, ki jo je nato krepko plačal.

Zdaj pokaže, kar želi in kolikor želi. FOTO: Osebni arhiv

Neznankam na spletu, ki so ga premamile s svojo zapeljivostjo, je namreč poslal svoje gole fotografije, »a izkazalo se je, da niso bile to, za kar so se predstavljale. Pošteno sem se uštel, ko sem jim poslal svoje intimne fotografije, saj so jih nato objavile na spletu.« Ob tolikšnem vdoru v njegovo zasebnost je Dana zmrazilo, tedaj bi se najraje skril v najtemnejši kot, posebno ko je spoznal, da teh fotografij nikakor ne more dokončno in za vselej zradirati s spleta. »Ugotovil sem, da so moje zasebne, intimne fotografije in posnetki tako rekoč povsod! To sem težko prežvečil, bilo je zelo travmatično, grozljivo, ponižujoče. Nato sem se več let na vse pretege trudil, da bi jih odstranil s spleta. Nisem hotel, da so na ogled vsem in povsod, a kot si lahko verjetno vsak predstavlja, to je bilo lažje reči kot storiti.«

Ko je sprejel, da fotografij ne bo mogel odstraniti s spleta in bo iz tega pač poskušal iztisniti kar največ, je po več letih spet sproščeno zadihal. FOTO: Osebni arhiv

Svoje odločitve ne obžaluje

Vroči posnetki, ki jih oboževalci otroškega Disneyjevega programa od svojega junaka pač niso pričakovali, so Bensona skoraj stali igralsko kariero. »Zaradi njih sem pozneje skoraj izgubil službo, praktično so me prisilile, da se upokojim,« je o negativnih posledicah golih fotografij, ki so pricurljale na splet, dejal igralec. »A na koncu sem se proti vsemu, kar so potegnile za sabo, nehal boriti. Odločil sem se, da bom raje poskušal na to pogledati kot na novo priložnost in iz tega nekaj iztisniti. Zakaj bi drugim pustil, da prodajajo mojo zasebnost in na ta račun služijo? Tem izkoriščevalcem sem sklenil pokazati sredinec in fotografije prodajati sam!« Pri tem je še dodal, da se je tako odločil šele, ko mu je za vse že postalo precej vseeno. »In to je bilo zelo osvobajajoče.«

Kot zvezdnik Disneyjevega kanala je snemal s Seleno Gomez. FOTO: Disney

Dan si je pred slabim letom sprva ustvaril profil na verjetno najbolj znani seksi platformi OnlyFans, nato pa je to svojo novo dejavnost razširil še drugod. »Te odločitve ne obžalujem. Včasih se počutim celo precej frajersko. Vsak dan se name obračajo najrazličnejši ljudje z najrazličnejšimi željami in zahtevami, ki pa mi jih ni ugodno izpolniti. A zdaj sem na položaju, ko jih lahko zavrnem in sam odločam, kaj bom storil in česa ne, kaj sem pripravljen deliti s svetom in česa ne. In to je za zdaj kar precej.«

O svojem novem poslu, zaradi katerega danes zelo lepo živi, je Benson dejal, da poskuša ustvarjati čim več različnih žgečkljivih vsebin, ki bi dosegle najširši krog in zadovoljile najrazličnejše okuse.