Direktor bruseljskega muzeja zaradi toksičnega vedenja moral odstopiti

Direktor Kraljevega muzeja lepih umetnosti v Bruslju Michel Draguet mora odstopiti s položaja, je sporočilo upravnega odbora muzeja po sestanku vodstva muzeja s sindikatom povzel časnik The Brussels Times. Vzrok za odpoved Draguetu, ki je muzej vodil od leta 2005, je toksično vedenje, o katerem je več zaposlenih pisalo v odprtem pismu.

Kraljevi muzej lepih umetnosti v Bruslju je vodil od leta 2005. FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Kmalu bo opravljena tudi notranja preiskava, ki ji bo sledil akcijski načrt. Odločitev, da mora Draguet zapustiti muzej še ta mesec, je padla potem, ko je več zaposlenih v muzeju v odprtem pismu obsodilo njegovo ravnanje. Že v začetku decembra je 31 od 176 zaposlenih poslalo pismo državnemu sekretarju Thomasu Dermineu, ki je odgovoren za ta zvezni muzej.

Redne grožnje, ustrahovanja in nadlegovanja

V pismu zaposleni omenjajo slabo vodenje, pomanjkanje jasne vizije, redne grožnje, ustrahovanja in nadlegovanja. Ob tem opozarjajo na grozljive delovne razmere, ki so botrovale številnim primerom izčrpanosti, izgorelosti in odhodov.

Po pregledu stanja je upravni odbor muzeja službi za preprečevanje in zaščito na delovnem mestu naročil izvedbo psihosocialne raziskave, ki se bo osredotočila na 49 članov operativnega direktorata za javno službo. Anketa bo po zagotovilih upravnega odbora izvedena zaupno. Poseben usmerjevalni odbor, sestavljen iz predstavnikov sindikatov in članov uprave, pa bo nato spremljal izvajanje metodologije in zagotavljal spremljanje akcijskega načrta.