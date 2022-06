Dianina zapuščina, ki za Kate Middleton predstavlja težko breme

Ob obeležju dneva vojaškega služenja v Veliki Britaniji sta vojvodinja in vojvoda Cambriška storila tisto, kar jima gre odlično od rok: na instagramu sta objavila fotografije Kate Middleton v vojaški opremi.

Posnetki so sicer nastali novembra lani na vojaških vajah in prikazujejo vojvodinjo, kako klepeta z vojaki in kako sedi v tanku.

Prav zadnja podoba je požela največ pozornosti, saj so mnogi v hipu potegnili vzporednico med Kate in princeso Diano, ki se je leta 1988, ko je obiskala kraljevi regiment v Hampshiru, prav tako povzpela v oklepnik.

