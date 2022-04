Dianina temna plat, ki sta jo podedovala princa William in Harry

»Tako princ William kot njegov mlajši brat princ Harry sta izjemno spremenljivega razpoloženja in nagle jeze ter se na okolje pogosto odzoveta nepredvidljivo in eksplozivno, kar njun oče pripisuje dediščini njune matere princese Diane,« je v kolumni za Daily Mail zapisal Robert Jobson, ki je o britanski kraljevi družini na podlagi opazovanj in raziskav napisal več del. Branje nadaljujte TUKAJ!