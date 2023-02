Dianina prijateljica razkrila šokantno podrobnost o zakonu Charlesa in princese

Prijateljica pokojne princese Diane, britanska novinarka, scenaristka in ustanoviteljica produkcijska hiše Instinct Productions, Jemima Khan, je v svojem novem dokumentarnem filmu z naslovom Kaj ima ljubezen s tem (What’s Love Got to Do With It) povedala, da je bil zakon princese in tedanjega prestolonaslednika navdih za njen nov film, piše Mirror.

"Njun zakon je bil v bistvu dogovorjen. Vem, da se to zdi preživet koncept, a nemalo zakonov, z vidika globalne populacije, je še danes dogovorjenih, še ne tako dolgo nazaj pa je bila to tudi v Veliki Britaniji splošna praksa," je dejala Khanova.

Ko sta se sedanji kralj Karel in Diana leta 1981 zaročila, je bilo njemu 32 njej pa 19 let. Pred tem sta se srečala le nekajkrat, pripoveduje v filmu, ki v središče postavlja dogovorjene zakone.

"Resnična težava pri tem je, če je dogovorjena poroka hkrati prisilna. Delček mene je prepričan, da sama ne bi imela nič proti, če bi me starši predstavili primernim kandidatom. Mogoče bi mi s tem storili celo uslugo," je še povedala v intervjuju za časopis The Mail on Sunday's You.