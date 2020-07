Diana imela svojo tiaro, druge nosile kraljičino

Meghan si je želela smaragde, na koncu pa izbrala diamantno tiaro. FOTO: Reuters

Meghan želela drugo

Beatrice in kraljica sta si zelo blizu in želela si je, da bi njena vnukinja nosila nekaj zelo osebnega in posebnega.

Obdržala jo je

Tiaro, ki jo je kraljica nosila na svoji poroki, bi skoraj uničili, saj je, ko ji jo je frizerka nanjo pritrjevala vlečko, počila.

Na nedavni poroki princeseinso bili mnogi ganjeni nad kraljičino gesto, ki se je odločila, da nevesti posodi ne le svojo tiaro, kot je v navadi, ampak tudi obleko. To so morali za Beatrice sicer nekoliko spremeniti in predelati, a čudoviti diamantni detajli so ostali in jasno je bilo, da gre za obleko, ki jo jenosila leta 1962 na londonski premieri filma Lawrence Arabski. A tudi tiara ni bila katera koli.Beatrice je dobila čast, da je nosila diamantno, ki je na njeni poroki leta 1947 krasila glavo kraljice Elizabete II. Bila je darilo njeni babici, kraljici, prejela jo je leta 1919, na poročni dan mlade Elizabete pa bi jo skoraj uničili. Ko je frizerka namreč nanje pritrjevala Elizabetino vlečko, je počila, a na srečo je bil kraljevi draguljar v pripravljenosti, če bi šlo kaj narobe, in hitro so jo odnesli v njegovo delavnico, polomljena dela zvarili in še pravočasno vrnili Elizabeti.»Ta tiara je bila ves čas namenjena Beatrice. S kraljico sta si zelo blizu in želela si je, da bi njena vnukinja nosila nekaj zelo osebnega in posebnega,« je dejal vir blizu kraljevim.A niti njena sestra, princesa, na svoji poroki leta 2018 ni bila prikrajšana za čudovit naglavni okras. Njej je kraljica posodila platinasto tiaro z diamanti in smaragdi, ki je bila leta 1919 izdelana za, hčer multimilijonarja, ki je pozneje postala znana britanska filantropinja in gostiteljica ter dobra prijateljica kraljice Mary.Ker ni imela svojih otrok, njen mož je umrl komaj dve leti po poroki, pozneje pa se ni več poročila, je večino svojih dragocenosti, tudi to smaragdno tiaro, zapustila Maryjini hčeri Elizabeti, ki je pozneje postala znana kot kraljica mati. Istega leta kot Eugenie se je z njenim bratrancem, princem, poročilain tudi njej je kraljica posodila tiaro iz svoje bogate zbirke. Čeprav si je Meghan najprej želela neko drugo, ozaljšano s smaragdi, ji je kraljica ni ponudila, in na koncu je Meghan izbrala t. i. angleško tiaro iz platine in diamantov, narejeno leta 1932.Ko se je leta 2011 poročila kraljičina najstarejša vnukinja, pa je nosila tiaro, ki ji jo je posodila njena mama, princesa. Seveda je bila tudi ta sprva last kraljice Elizabete II., dobila jo je za poročno darilo od tašče, pozneje pa jo je podarila hčerki. Za 18. rojstni dan pa je Elizabeta od mame dobila diamantno tiaro, ki jo je na poroki s princem, prav tako leta 2011, nosilaBila je zgolj na posodo, medtem ko je lahko, žena kraljičinega najmlajšega sina, princa, svojo poročno tiaro obdržala in si jo nadene ob posebnih priložnostih. Edina kraljeva nevesta, ki na poroki ni nosila kraljičinih tiar, je bila princesa. Ker je izhajala iz premožne družine, je imela na izbiro dovolj svojega nakita, tiaro, ki jo je nosila leta 1981, pa so si pozneje za svoje poroke izposodile še njeni sestri, ladyin, ter, prva žena Dianinega brata