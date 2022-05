Dež ni pokvaril pokoronske vrtne zabave princa Charlesa in Camille

Princ Charles in Camilla sta odprla sezono vrtnih zabav, ki jih Britanci vsako leto težko pričakujejo, na njih se namreč lahko povabljenci družijo s kraljevimi ter jih pobližje spoznajo. Čeprav gostiteljem vreme ni šlo najbolj na roko, ves čas zabave je namreč močno deževalo, pa so se gostje in kraljevi neizmerno zabavali, ne nazadnje je bila to prva vrtna zabava od leta 2019. Camilla je bila vseskozi nasmejana, ko je klepetala s povabljenci. Slednje pred vsako zabavo izžrebajo, a kandidati morajo izpolnjevati nekaj pogojev, biti morajo britanski državljani ter živeti na določenem območju, poleg tega jih mora nekdo nominirati ter pojasniti, zakaj bi morali prav oni srečati kraljeve. Običajno gre za ljudi, ki so v družbi pustili pečat, zdravstvene in humanitarne delavce, donatorje, športnike, umetnike in podobno.

Kraljica Elizabeta II., ki tovrstne zabave obožuje, je morala tokratno izpustiti, menda je ne bo niti na nobeno od naslednjih, saj ima težave z nogami in se vedno težje premika, vrtne zabave pa so zanjo in za preostale kraljeve fizično precej naporne, saj morajo ves čas stati, se rokovati in klepetati z gosti. Je pa na vrt pred Buckinghamsko palačo oboževalce, nekaj tisoč se jih je zbralo, prišla pozdravit kraljičina edina hči, princesa Anne. Princ Charles je bil eleganten v fraku in cilindru, njegova žena je izbrala svetlo modro obleko z ujemajočim se klobukom, pred dežnimi kapljami pa jo je ščitil prozoren dežnik. Njena svakinja Anne je medtem izstopala v rdeči opravi, ki jo je dopolnila z olivno zelenim klobukom in dežnikom v enaki barvi. Čeprav bi si morda kdo mislil, da so vrtne zabave podobne našim piknikom, je resnica daleč od tega. Vzdušje je res bolj sproščeno kot na drugih uradnih dogodkih, a se gostje kljub temu uredijo, za ženske so obvezni klobuki, namesto s pivom ali gaziranimi pijačami jim postrežejo s čajem, okrepčajo pa se lahko s kanapeji in sladkimi grižljaji.