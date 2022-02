Lastnica vseh labodov v kraljestvu: deset zanimivosti o kraljici Elizabeti II., za katere prav gotovo niste vedeli

S smrtjo britanskega kralja Jurija VI. (6. februarja 1952), je njegova najstarejša hči, princesa Elizabeta, postala kraljica Elizabeta II. Leta 2015 je postala britanski monarh z najdaljšim stažem v zgodovini, njena 70-letna vladavina pa jo je uvrstila med najslavnejše ljudi na svetu.

Do danes je sprejela 14 predsednikov vlad, medtem ko je 15. na funkciji, avro skrivnostnosti pa je ohranila s svojim resnim obrazom in tem, da skoraj nikoli ne daje izjav za medije. Kljub težkemu lanskemu letu, ko se je soočila z izgubo moža in številnimi drugimi izzivi, je bila in ostaja zgled in vzor mnogim voditeljem držav. Njen obstoj na prestolu in njeno življenje sta polna zanimivosti, v letu platinastega jubileja pa jih bomo izpostavili le nekaj.

1. Kraljica Elizabeta praznuje rojstni dan dvakrat letno. Čeprav se je rodila 21. aprila, se njen rojstni dan uradno praznuje šele 11. junija. To je bila in ostaja običajna praksa za vse monarhe, rojene v hladnejših mesecih. Njej v čast se takrat odvija slavnostna parada Pozdrav zastavi (Trooping the Color), ki razveseljuje tako Otočane, kot ves svet.

2. Kraljica Elizabeta II. je na prestolu že tako dolgo, da po statističnih podatkih štirje od petih ljudi v Združenem kraljestvu sploh še niso bili rojeni, ko je nasledila krono. Zato si njeni 'podaniki', pa tudi ves svet, težko predstavljajo drugo osebo na britanskem prestolu, saj jih njen obraz z bankovcev in poštnih znamk opazuje že sedem desetletij.

3. Kraljica je lastnica vseh labodov v kraljestvu. Ta zanimivost sega v 12. stoletje, ko so labode, ki so takrat veljali za poslastico, z odlokom postavili pod kraljevo oblast. Čeprav jih kraljica danes ne poje, jih teoretično gledano poseduje. Vsako leto poteka obred, imenovan Swan Upping. Moški v službi kraljice, ki nosi naziv Marker of the Swans, vodi dogodek, kjer se na delu reke Temze preštejejo in označijo labodi. Po statutu iz leta 1324 je kraljica lastnica tudi vseh 'kraljevskih rib', jesetrov, delfinov, kitov in pliskavk, ki živijo v vodah kraljestva.

4. Poleg oblačil in klobukov živih barv obožuje tudi pse pasme valižanski ovčar (Pembroke corgi). Prvega mladička te simpatične in živahne pasme ji je leta 1933 podaril oče. Enajst let pozneje je za svoj 18. rojstni dan dobila valižansko ovčarko Susan in vsi naslednji 'korgiji' so njeni potomci. Kraljica je zaslužna za nastanek nove pasme z imenom 'dorgi', križanca med 'korgijem' in jazbečarjem. Čeprav je zadnji Susanin potomec umrl leta 2018, naj bi si kraljica lani, med bivanjem njenega moža v bolnišnici, omislila dva nova 'korgija', da ji delata družbo.

Bodoča kraljica Elizabeta II. s prvimi corgiji leta 1933, darilo njenega očeta Jurija VI. FOTO: Getty Images

5. Kraljica nima potnega lista ali vozniškega dovoljenja, saj so omenjeni dokumenti vsem prebivalcem kraljestva izdani na njeno ime, zato jih sama ne potrebuje. Toda kraljica je spretna voznica in kot vodja britanskih oboroženih sil se lahko pohvali, da je med drugo svetovno vojno služila svoji državi kot avtomehanik in voznik tovornjaka. Je edina ženska članica družine, ki je sodelovala v drugi svetovni vojni, in edini živi vodja države, ki se lahko s tem pohvali. Njenim vozniškim sposobnostim je bil priča takratni saudski prestolonaslednik Abdulah, ko so ga leta 2003 gostili na posestvu Balmoral. Povabila ga je na ogled posestva, a je bil princ zelo presenečen, ko je sedla za volan, predvsem glede na dejstvo, da imajo ženske v njegovi državi omejene pravice in da takrat še niso smele imeti vozniškega dovoljenja. To je bila bistra politična klofuta, prikrita v svileno rokavico diplomacije.

6. Elizabeta II. se je v zgodovino zapisala kot morda najbolj znano Bondovo dekle, ki je osvojilo srca celega sveta. Namreč med otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger v Londonu leta 2012 se je pojavila v duhovitem skeču s tajnim agentom filma, igralcem Danielom Craigom. Režiser naj bi jo prosil za dovoljenje za uporabo dvojnika, na kar je odgovorila, da želi v skeču nastopiti sama in da želi celo nekaj teksta. Vseeno pa je bil kasnejši skok s padalom iz helikopterja prepuščen kaskaderju.

7. Čeprav se javnost pogosto pritožuje, da kraljica svoje bogastvo dolguje davkoplačevalcem, pa znesek, ki gre iz žepov davkoplačevalcev v blagajno Elizabete II., le ni tako visok. Večina denarja je t. i. Sovereign Grant, ki predstavlja odstotek letnega dohodka kronskega posestva, portfelja kraljevih posesti korporativnega značaja, ki niso v državni, niti v zasebni lasti monarha. Seveda ima kraljica veliko zasebno bogastvo v rezidencah, zemljiščih, umetnosti in nakitu. Vendar pa so njene zasebne naložbe zavite v skrivnost, kar daje veliko gradiva teoretikom zarote, ki trdijo, da je Elizabeta II. najbogatejša oseba na svetu.

8. Kraljice skoraj nikoli ne vidimo brez torbice. In medtem ko mnogi ugibajo, kaj se v njej skriva, se domneva, da gre za očala za branje, robčke, mentolne bombone, nalivno pero in šminko. V njej ni denarja, ker kraljica nikoli ne nosi gotovine. Verjame pa se tudi, da ta modni dodatek iz hiše Launer, ki nosi kraljevo garancijo, služi tudi za pošiljanje sporočil kraljičinemu osebju. Če je na večerji in odloži torbico na mizo, to pomeni, da želi oditi v naslednjih petih minutah. Če odloži torbico na tla, to pomeni, da v pogovoru ne uživa in želi, da se pogovor čim prej vljudno prekine.

9. Kraljica je kot monarh nad zakonom, saj se zakoni sprejemajo v njenem imenu. To pomeni, da bi lahko teoretično gledano storila kaznivo dejanje brez strahu, da bi jo aretirali in pripeljali na sodišče. Seveda kraljica v tem primeru ne zlorablja svoje moči, ampak spoštuje zakone, ki veljajo za vse ostale. Drugi člani družine tega privilegija nimajo, pišejo na Miss7.

10. Čeprav kraljica pogosto daje vtis zelo resne osebe, njeni bližnji trdijo, da ima odličen smisel za humor in da je zasebno izjemno zabavna oseba. Eno od anekdot je delil eden od njenih nekdanjih telesnih stražarjev. Kraljica med počitnicami na Škotskem na posestvu Balmoral, kjer je lastnica istoimenskega gradu, pogosto hodi v dežnem plašču s svileno ruto na glavi. Nekoč je naletela na skupino ameriških turistov, ki je niso prepoznali, in jo vprašali, ali živi v bližini in ali je že kdaj videla kraljico. Povedala jim je, da ima hišo v bližini, na drugo vprašanje pa je odgovorila tako, da je pokazala na svojega telesnega stražarja in v šali rekla: »Jaz je nisem, on pa jo je.«