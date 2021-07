Depresijo bo zdravil z norimi gobicami

Zaradi lastnih izkušenj zdaj vlaga v alternativne načine zdravljenja duševnih tegob. FOTO: Ian Gavan/Getty Images For Laureus

Želi si, da bi obstajal priročnik, kako se spopasti s slavo. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images For Hugo Boss

je leta 2010 kot član fantovske glasbene skupine One Direction privršal na svetovno glasbeno sceno, ki si je v hipu podredila svet. Britanska peterica, ki je prve korake naredila v resničnostni oddaji X Factor, je zanetila tolikšno evforijo, da so mladce primerjali celo z nesmrtnimi The Beatles.A čeprav se je na zunaj zdelo, da fantje živijo svoje sanje, je Payne na vrhuncu slave preživljal notranji pekel, ki ga je potisnil do roba, da se je poigraval celo s samomorilskimi mislimi. In morebiti se je tudi zaradi tega, ker dobro ve, kako peklensko je spopadanje z depresijo, povezal z investitorjem v nove posleter vložil v njegovo biofarmacevtsko podjetje, ki poskuša doseči, da bi uporaba psihedeličnih čarobnih gobic postala del zdravljenja depresije. Posel, h kateremu je že pristopil tudi ameriški zvezdniški didžejPogosto ne znamo s prstom pokazati, čemu smo se začeli utapljati v težkih, mračnih, mučnih mislih. Tako vseobsegajočih, da iz tega občutenja vsesplošne depresije ne najdemo več izhoda. A odgovori, zakaj nas nekaj tako močno razžira, se skrivajo v podzavesti, nore gobice pa nam odklenejo pot vanjo, je prepričan Barlett. V tej miselnosti nikakor ni sam, ostaja cela podtalna akademska skupnost, ki raziskuje učinke LSD in halucinogenih gobic na duševno zdravje, prepričana, da lahko te droge v pravih odmerkih in pod nazorom strokovnjakov pripomorejo pri zdravljenju duševnih tegob.»V teku so klinični preizkusi uporabe ene izmed sestavin norih gob. Ta odklene podzavest, kjer se skriva marsikaj, kar botruje depresiji. Naš cilj ni, da bi nore gobe postale legalne in dostopne nasploh, na ulici, temveč da bi se jih smelo uporabljati pri zdravljenju v nadzorovanem kliničnem okolju,« je razložil Barlett, ki je v dnevnih stikih s Paynom, saj želi biti mladi zvezdnik na tekočem, kako napredujejo klinični poizkusi.Liam se je nedavno odprl po črnem obdobju, ki ga je doživljal na vrhuncu slave skupine One Direction, deloma tudi, ker ga je ujela nepripravljenega in ni vedel, kako se spopasti z vso pozornostjo. »Pojma nisem imel, kaj delam. Žal ni priročnika, kako ravnati, ko postaneš pop zvezda,« je dejal in priznal, da ga je precej klišejsko potegnilo v vrtinec zlorabe alkohola in odvisnosti od tablet. »O marsičem nisem nikoli govoril, a bilo je že zelo, zelo hudo in resno. Na neki način sem lahko srečen, da sem sploh še živ.« A je, ko je prepoznal, da ima težave, tako z odvisnostjo kot z občutki osamljenosti in depresijo, poiskal pomoč. »Ne želim jamrati zaradi slave,« je dejal in dodal, da še vedno obiskuje psihoterapevta, ki mu je pomagal, da se naposled počuti dobro v lastni koži in srečnega.