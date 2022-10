Denise Dame v šoku: Moški, ki sem ga povabila v stanovanje, je osumljen umora matere

Slovenska starleta in nekdanja udeleženka srbskega kontroverznega resničnostnega šova Zadruga, Denise Dame, je v šoku. Včeraj je izvedela, da so prijeli moškega po imenu Đ. Marić (26) zaradi utemeljenega suma, da je ubil svojo mamo (61) v ulici Vojvode Stepe v beograjskem naselju Voždovac. Zvezdnica je bila presenečena zato, ker osumljenca pozna, z njim je sodelovala in ga celo povabila k sebi domov.

Svojim sledilcem na Instagramu se je oglasila vidno pretresena ter se zdrznila ob misli, da je morilca poznala in z njim sodelovala. Zvezdnica je bila presenečena zato, ker osumljenca pozna, z njim je sodelovala in ga celo povabila k sebi domov. Ko je v medijih videla njegovo sliko, je bila šokirana. »Ljudje, v šoku sem. Danes sem ugotovil, da je človek, s katerim sem delala, morilec! Odpeljali so ga na policijo zaradi suma, da je ubil svojo mamo,« je prestrašeno začela Denise svojo zgodbo in dodala, da je misel, da bi lahko bila žrtev prav ona, grozljiva. »Ne morem verjeti. To bi lahko bila jaz. Srečna sem, da sem živa. Sodelujem z morilcem. Ne morem verjeti. Dekleta, ženske in moški, pazite se. Torej, tega človeka sem pripeljal v lastno stanovanje. Še vedno sem v šoku,« je na robu solz povedala Denise.

Po poročanju srbskih medijev so mladeniča Đ. Marića (26) aretirali zaradi suma, da je ubil svojo mamo, zdravnico (61), ki je pred dnevi prišla k njemu iz Bijeljine v stanovanje na Voždovcu, ker naj bi po trditvah družine postal je čuden. Marić je bil nekaj dni pred zločinom aretiran, potem ko je med prečkanjem prehoda za pešce skočil na motoristko, ker naj bi mislil, da ga bo zbil avto. Zelo hitro se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, ki prikazuje mladeniča in dekle, ki ga lovita in zadržujeta med njegovim begom.

Kot so danes za Blic dejali sosedje domnevnega morilca, se je Marić ukvarjal z glasbo in nenehno treniral, v zadnjem času pa so ga pogosto videvali v družbi dekleta, a da, kot pravijo, več od tega ne vedo in da so večinoma bili seznanjeni s to tragično novico, za katero so izvedeli iz medijev. Kot so njeogovi sorodnikov še povedali za srbske medije Marić trpi za bipolarno motnjo in da je najverjetneje v njegovi glavi 'nekaj brbotalo', kar je posledično privedlo do okrutnega zločina.