Demoni Kitty Oppenheimer: Oče atomske bombe je bil njen četrti mož

Gledalci in kritiki so navdušeni nad filmom Oppenheimer režiserja Christopherja Nolana, ki pripoveduje o življenju J. Roberta Oppenheimerja, očeta atomske bombe in vodje projekta Manhattan, katerega namen je bil s sodelovanjem Združenih držav Amerike, Velike Britanije in Kanade izdelati atomsko bombo

Po zaključku projekta se je znanstvenik vse preostalo življenje soočal z moralnimi posledicami svojega odkritja.

Film se ukvarja tudi s kompleksnim zasebnim življenjem fizika in njegovim zakonom s Katherine Kitty Oppenheimer, ki so jo prav tako preganjali številni demoni in jo je v filmu upodobila Emily Blunt.

Prikazani so njeno politično delovanje, alkoholizem in tudi podpora, ki jo je nudila četrtemu možu.