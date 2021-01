Demi Moore šokirala: je pretentala ves svet? (FOTO)

Ko se je pred dnevi sprehodila po modni brvi na pariškem tednu mode, je šokirala ves svet. Na pisti je bila namreč popolnoma neprepoznavna. Imela je močno poudarjene ličnice, povečane ustnice in napeto kožo. Mnogi, vključno s številnimi znanimi estetskimi kirurgi, so se zgražali nad njo in govorili, da je enostavno šla predaleč in da je pretiravala z lepotnimi popravki.Ko se še prah okoli njenega novega videza ni povsem polegel, pa je lepa igralka znova presenetila, ko je na instagramu objavila fotografijo iz zaodrja revije. Na njej pozira ob glavnem oblikovalcu znamke Fendi in manekenki. Vse skupaj ne bi bilo tako zelo čudno in nenavadno, če na tej fotografiji ne bi bilo ne duha ne sluha o povečanih ličnicah in zategnjenih ustnicah.Ob objavljeni fotografiji so si mnogi oddahnili, da Demi vendarle ni pretiravala s popravki. Kot kaže, je bil njen videz tak zahvaljujoč ličilom.