Demi Moore besna, ker ni dobila oskarja? Takšna je bila njena reakcija ob razglasitvi

Sinoči je potekala 97. podelitev oskarjev – dogodek, o katerem govori ves svet. Film Anora je slavil s prestižnimi nagradami za najboljši film, najboljšo režijo in najboljšo glavno igralko. Mlada igralka Mikey Madison, ki je v filmu blestela, je osvojila oskarja za najboljšo igralko, kar je za mnoge predstavljalo presenečenje večera.

Številni so pričakovali, da bo nagrado prejela Demi Moore, ki je veljala za favoritko zaradi svoje vloge v filmu The Substance. To je bila njena prva nominacija za oskarja, potem ko je že osvojila zlati globus in nagrado Critics' Choice za isto vlogo. Ko so razglasili ime zmagovalke, so kamere ujele trenutek, ko je bila Demi Moore vidno razočarana – stisnila je čeljust, a se hitro zbrala in zaploskala svoji mladi kolegici.

Demi Moore. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Mikey Madison presenečena nad zmago, Demi Moore ostala profesionalna

25-letna Mikey Madison, ki velja za vzhajajočo zvezdo Hollywooda, je bila nad svojo zmago osupnjena. V zahvalnem govoru je poudarila, koliko ji nagrada pomeni, ter jo posvetila vsem ženskam, ki so jo navdihnile.

Čeprav je ostala brez oskarja, je Demi Moore pokazala profesionalizem in dostojanstvo, njena vloga v filmu The Substance pa ostaja ena njenih najboljših igralskih stvaritev. V filmu upodablja igralko, ki uporablja skrivnostno substanco za pomlajevanje – vloga ji je prinesla številna priznanja, pozitivni odzivi kritikov pa se še vedno vrstijo.