Demi Lovato dala zaročenca na čevelj

Skrivaj naj bi hrepenel po Seleni Gomez, Demijini nekoč najboljši prijateljici. FOTO: Reuters

Osebni Arhiv Še nedavno je želela z njim pobegniti in se poročiti. FOTO: Osebni Arhiv

2

meseca po zaroki je končala razmerje.

Obdobje izolacije je bilo usodno za prenekatero ljubezen. A v primeruinse je za pogubno izkazala vrnitev v resničnost, ki je razblinila pevkin oblaček njune pravljične ljubezni. Skupaj sta bila 24 ur na dan, vsak dan. Ustvarila sta si intimen mehurček, v katerem je bil prostor le za zabavo, brez vsakršnega stresa. S koncem izolacije pa ju je delo popeljalo vsakega na drugo stran Amerike.Začela sta se prepirati, Demi ni želela, da gre Max brez nje v Atlanto, kjer snema film. Zvezdnica se je v trenutku hladne glave vprašala, od kod njena težnja po nenehnem tičanju skupaj. Odgovor – moškega, ki ga je spoznala šele letos in se z njim po hitrem postopku tudi zaročila, v resnici ne pozna in mu ne zaupa. Zato je sprejela težko odločitev in odkorakala od igralca, v katerega se je zaljubila komaj pred pol leta. Ta pa ji zdaj z vsakim dnem le dokazuje, da se je pravilno odločila.Vse se je dogajalo s skoraj svetlobno hitrostjo. Spoznala sta se marca, malce pred vsesplošno izolacijo. Po le nekaj kratkih tednih romance, ko sta zaradi kriznih okoliščin ostajala v stikih le prek sodobne tehnologije, sta, četudi sta se komaj dobro spoznala, razmerje prestavila v najvišjo prestavo in se skupaj izolirala. Po vsega zgolj štirih, a nadvse intenzivnih mesecih ljubezni je Max padel na eno koleno in slišal tako želeni da. Do ušes zaljubljena Demi je že začela pogledovati za poročno obleko in razmišljala, da bi z Maxom pobegnila in se na vrat na nos poročila.»Po drugi strani pa bi rada počakala, da se situacija po svetu umiri in bi lahko ljubezen slavila v krogu prijateljev ter družine.« A to je bilo na začetku septembra, zdaj, s koncem tega istega meseca, pa z Maxom ne želi imeti nikakršnega opravka več. »Sram jo je, kako se od razdrtja zaroke vede. Ne more verjeti, da se je ujela na limanice in se vanj zaljubila.«V njuni zvezi naj bi začelo škripati že kmalu po julijski zaroki. Zvezdnico naj bi – tako zatrjujejo njeni prijatelji – z vrnitvijo resničnega življenja, polnega delovnih obvez, začelo skrbeti, da Maxa v resnici sploh ne pozna. Vsake toliko jo je spreletelo, da njegovi nameni niso čisti in čustva ne iskrena, da jo je zasnubil zgolj zaradi medijske pozornosti.»Bilo je kup opozorilnih znakov, a si je zatiskala oči pred resnico.« Česar pa ni več mogla, ko so na plan začeli curljati sicer že nekaj let stari tviti in druge objave na družabnih omrežjih, v katerih je Max hrepenel po pevkini nekdanji najboljši prijateljici. »Noro vroča si, poročil bi se s tabo,« je pisal Gomezovi, v spet drugem čivku natipkal, da je Selena neprimerljivo lepša in bolj seksi od Demi, pa tudi kot pevka naj bi bila precej boljša. Na zapestje naj bi si celo vtetoviral enak tatu, kot ga ima Gomezova, ter odprl izmišljen spletni profil, posvečen sebi in Seleni kot popolnemu paru.Ko so na plan začeli prihajati prvi dokazi Maxove obsedenosti s Seleno, je Demi te označila za izmišljene. A so se začeli vrstiti drug za drugim, zato tega ni več mogla spregledati in odmahniti z roko. Njeno potlačeno nezaupanje je izpodrinilo željo po ljubezni in Maxu je dala košarico. No, tako trdi vsaj ona, medtem ko jo je Max prek družabnih omrežij obtožil, da je za konec razmerja in razdrto zaroko izvedel iz tabloidov. Sledili so njegovo zanikanje konca razmerja, trditve, da uradno sploh nista prekinila, in rotenje, naj ga vzame nazaj. Kar pa je Lovatovi le potrdilo pravilnost njene sicer težke odločitve.