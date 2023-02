Delno paraliziran? Slavni rokoborec ne čuti več spodnjega dela (FOTO)

Živeti in dihati z rokoborbo (wrestling), ki mu je sicer prinesla kar šest nazivov svetovnega prvaka, je za Hulka Hogana, ki je na svet privekal kot Terry Gene Bollea, prišlo z visoko ceno. Če je bil namreč nekdaj moški iz mesa in krvi, so danes velik del njegovih mišic in kosti nadomestili kovinski vložki in nadomestki iz umetne mase.

»Moja kolena so umetna, kolki so umetni, hrbet in del obraza pa sta polna kovine,« je pred leti priznal, da so ga na operacijski mizi morali kirurgi že ničkolikokrat sestaviti nazaj. A če je šlo doslej vse v redu, se je pri Hulkovi najbolj nedavni operaciji menda nekaj zalomilo. Tako vsaj trdi njegov prijatelj in športni kolega, rokoborec Kurt Angle, ki je razkril, da Hogan po zadnji operaciji hrbta ne čuti več ničesar od pasu navzdol.

Davek športne slave

Ni skrivnost, da je največji davek njegove športne slave plačala zvezdnikova hrbtenica. Bolečin v njej se je že pred več kot desetletjem poskušal odkrižati ali jih vsaj omiliti s pomočjo hormonske terapije. Ko ta ni zalegla, so mu v telo vstavili simulator, ki naj bi mu z električnimi dražljaji blažil kronične bolečine. A ker tudi to ni prineslo želenih rezultatov, se je nato večkrat ulegel tudi pod nož. Še enajstič konec januarja, a je operacija menda vse le še poslabšala, ne izboljšala.

Zaradi operacije menda ne more več hoditi brez pomoči. FOTO: Infphoto.com

»Spet je imel operacijo hrbta. Pri posegu so mu prerezali živce v spodnjem delu telesa, ki ga zaradi tega ne čuti več. Za hojo zato potrebuje palico. Sprva sem mislil, da se nanjo naslanja zaradi bolečin. A ga nič ne boli, preprosto ne čuti ničesar več. In ker ne čuti niti nog, potrebuje palico, kar je precej resno,« je dejal Angle in dodal, da je v rokoborbo dal svoje srce in dušo, kar ga je očitno živega pojedlo.

Po Kurtovih besedah je zvezdnik rokoborbe torej skoraj paraliziran, a se je zdaj oglasil tudi Hulkov predstavnik, češ da »dobro okreva in ni paraliziran. Z njim je vse v redu.« No, v redu, kolikor je pač lahko glede na neskončno vrsto operacij, ki jih ima za sabo.

»Lani si je poškodoval obe rameni in biceps. To je bila katastrofa, saj se je takrat okužil še z mrso, zaradi česar smo morali nazaj v bolnišnico. Večkrat so mu zamenjali obe koleni, niti kolki niso več njegovi, podobno je s komolci,« je predlani njegova hči naštela skupaj 25 operacij, ki jih je Hulk že prestal. A se je doslej po vsaki operaciji postavil nazaj na noge, saj je, čeprav kirurško zakrpan, še lani vedno po vsaj dve uri na dan prebil v telovadnici.

Pri 69 letih ima za sabo že 25 operacij.

Že najmanj preteklih deset let je stalni obiskovalec bolnišnic. A čeprav jih je večina pokazala na njegovo športno kariero kot na grešnega kozla, je Hulk svoje poškodbe, ki so se vrstile vse pogosteje, pripisal letom. »Malce sem iz sebe, saj si začenjam priznavati, da se pač staram. In z leti postane nadvse težko ostati tisti isti zanesljivi moški, kot sem bil včasih. Spoznavam, da se ne morem več gnati kot nekdaj in da bo prej ali slej treba izpreči.«

Predlani je odklenkalo njegovemu (drugemu) zakonu s precej mlajšo Jennifer McDaniel. FOTO: Infphoto.com

Rokoborčev prijatelj Kurt Angle je zanj zelo zaskrbljen. FOTO: Robert Smith/instarimages.com