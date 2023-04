Delitev dediščine: monaška princesa bo dobila Lagerfeldovo pohištvo

Čeprav je umrl že pred dobrimi štirimi leti, vprašanje dediščine modnega velikana Karla Lagerfelda še vedno ni rešeno, našel se je celo nov dedič oziroma dedinja – monaška princesa Caroline. Čeprav se je Lagerfeld nekoč šalil, da bo vse milijone, in teh ni malo, zapustil svoji ljubljeni mački Choupette, je tik pred smrtjo sestavil oporoko in v njej imenoval sedem dedičev, med njimi žensko, ki je skrbela zanj in za njegov dom, morala pa je obljubiti, da bo še naprej skrbela tudi za Choupette.

Med dediči so bili še trije manekeni, enega od njih je Lagerfeld označil za svojo muzo, ter njegov zvesti asistent in voznik. Med tema dvema se je kmalu po smrti kontroverznega oblikovalca vnela prava vojna, saj je bil vsak zase prepričan, da je pomembnejši, da je Karlu pomenil več in je zato upravičen do večjega kosa pogače. Ker pa je Lagerfeldov računovodja Lucien Frydlander, ki je imel edini vpogled v njegovo finančno stanje, kmalu po smrti izginil, sprejemal ni ne klicev dedičev niti njihovih zastopnikov, je zadeva zastala. Čeprav so ga mnogi obtožili, da je pobegnil na katerega od rajskih otokov, je Frydlanderjeva žena takrat vztrajala, da je razlog za njegovo »izginotje« huda bolezen.

Njegovo 200 milijonov vredno premoženje naj bi si razdelilo sedem dedičev.

Zdaj si je 90-letnik, kot kaže, dovolj opomogel, da se lahko reševanje vprašanja dediščine nadaljuje. Modni velikan, ki je med drugim delal za Chanel in Fendi, je imel poleg milijonov na bančnem računu tudi več nepremičnin, med njimi v Parizu in Monaku, princesi Caroline pa naj bi zapustil nekaj kosov pohištva iz svojega pariškega stanovanja. Kot je zapisal v oporoki, si lahko princesa sama izbere, katere želi. Gre za starinsko pohištvo, ki je po ocenah strokovnjakov vredno na tisoče evrov, za Caroline pa imajo menda še veliko večjo sentimentalno vrednost. S Karlom Lagerfeldom sta bila namreč zelo dobra prijatelja od trenutka, ko sta se v 70. letih prejšnjega stoletja prvič srečala, in sicer prav v njegovem pariškem stanovanju, ko je tu in tam še delala kot fotomodel in manekenka. V intervjuju za francosko revijo je Caroline pred leti dejala, da se je ob oblikovalcu, ki so se ga mnogi bali, počutila varno in sproščeno, njegovo delo pa je naravnost oboževala. Tudi njeni otroci so imeli »strica Karla« neznansko radi, vse štiri je poznal od trenutka, ko so se rodili, njena hči Charlotte Casiraghi pa je pozneje postala tudi ambasadorka modne znamke Chanel.