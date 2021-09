Dekleta, pozor, milijarder Elon Musk je spet samski

Elon Musk in Grimes FOTO: Carlo Allegri Reuters

Po treh letih zveze sta se razšla lastnik Tesle in podjetja SpaceXin pevka. Milijarder in Kanadčanka imata eno leto starega sina s sila nenavadnim imenomDa nista več par, je Musk potrdil za Page Six in dejal, da se imata še vedno rada. »Sva delno ločena. Še vedno se imava rada, se pogosto videvava in se dobro razumeva.« Razlog za razhod naj bi bile njune delovne obveznosti in razpetost med različnimi lokacijami. Musk namreč veliko časa preživi v Teksasu ali prek luže, Grimes pa je vezana na Los Angelesu, kjer snema novo oddajo Alter Ego. Ko je Musk podal to izjavo, je še dodal, da sta oba z njim.Milijarder in pevka sta bila skupaj tri leta, par sta postala leta 2018, leta 2020 pa starša. O njunem razhodu se je že večkrat govorilo, a zdaj sta ga tudi uradno potrdila. Prvič naj bi začelo škripati že med nosečnostjo. Tabloidi so leta 2020 poročali, da naj bi bila včasih skupaj, včasih ne. Po porodu pa naj bi se Elon zapletel še s svojo taščo.Nazadnje so ju fotografi skupaj ujeli na dogodku Met Gala, kjer je Grimes navdušila s svojo nenavadno opravo. Opazili so ju tudi na zabavi po dogodku, ki sta jo skupaj zapustila.Musk ima sicer še pet otrok. V zakonu s kanadsko pisateljicose mu je rodilo šest sinov. Prvi je pri desetih mesecih umrl, dvojčkainsta stara 17 let, trojčkiinpa so dve leti mlajši. Dvakrat je bil še poročen z igralko, imel je tudi razmerje z