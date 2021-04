Dekle miljarderja Elona Muska bi se selilo na Mars

Njena strast do zunajzemeljskega življenja se ji zdaj brazgotini tudi na hrbtu.

Najmočnejše sanje

V sinov rojstni list sta Elon in Grimes sprva navedla ime X Æ A-12. A sta ga morala preimenovati, saj znak Æ ni del abecede, 12 pa je število. Zato sta sklenila kompromis in sinčka imenovala X AE A-XII, X je fantičevo prvo ime.

Velja za tehnološkega vizionarja, čigar pogled je usmerjen daleč onkraj našega planeta. In tudi precej dlje od Lune. Že pred skoraj dvema desetletjema jenamreč ustanovil podjetje SpaceX, ki razvija vesoljsko tehnologijo, eden njegovih osrednjih ciljev pa je človeka poslati na Mars.Da tudi pri izbiri življenjske partnerice ne bo povsem vsakdanji in zemeljski, je bilo torej skoraj pričakovati, zato se zdi, da je s kanadsko pevkos krstnim imenomnaposled našel to, kar je iskal. Ne le da se jima je lani po dveh letih romance rodil sin, ki sta mu nadela precej vesoljsko ime(poskušajte ga izgovoriti, kot želite, vsak poskus bo verjetno dober), s 33-letno zvezdnico si delita tudi sanje o Marsu.A če želi in poskuša Elon razviti tehnologijo, ki bo to omogočila, si Claire želi biti članica odprave, ki bo naselila rdeči planet. A ne še zdaj, pač pa po svojem srečanju z abrahamom. Vseeno pa se je čudaška zvezdnica že začela pripravljati na svojo življenjsko misijo. Po vsem hrbtu si je namreč omislila tetovažo, ki po njenem mnenju spominja na »čudovite brazgotine nezemljanov«.Na Zemlji je zgradila pevsko kariero in si ustvarila družino, vseeno pa Kanadčanko vleče med zvezde. Pri petdesetih želi namreč postati članica novodobnih naseljencev, ki bodo na Marsu zgradili človeško kolonijo. Kljub temu da se zaveda, da to ne bo lahek zalogaj, »to verjetno pomeni garaško delo z rokami do smrti. A morda, upam, se bo to spremenilo.«Precej divje sanje, skoraj znanstvenofantastične. A če se bodo komu uresničile, se utegnejo prav njej. Ne nazadnje ima prednost, da je Elonova partnerica, ta pa je nedavno bombastično oznanil, da bodo njegova vesoljska plovila pristala na Marsu še pred iztekom tega desetletja. Do leta 2050 pa želi tja poslati kar milijon ljudi, ki bodo zgradili mesta in poselili planet. Med temi pa bo očitno tudi Claire, morebiti celo s svojim sinkom, ki bo prihodnji mesec praznoval svoj prvi rojstni dan. Kdo ve, morda mu je prav zaradi teh zunajzemeljskih sanj nadela ime, ki spominja na kak lik iz Zvezdnih stez. »Pripravljena sem umreti z rdečo zemljo Marsa pod svojimi nogami,« je oznanila pretekli mesec.Drugo polovico življenja želi preživeti na Marsu in tam umreti. To so Grimesine najmočnejše sanje. Druge pa, da bi svojo zavest naložila v umetno telo, ko bo seveda znanost to omogočala. »V življenju želim doseči kar precej reči. Ko bo tehnologija to omogočila, bi rada naložila svojo zavest v humanoida, ki je sposoben govora in se lahko prosto giblje. In to umetno telo z mojo zavestjo bi potem lahko potovalo ne le na Mars, pač pa tudi na druge planete.«