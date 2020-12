Dekle je davil in jo okužil med seksom

Ni bila prva in edina

Tahliahine besede je podprla igralčeva bivša Karolyn Pho, ki naj bi ji med njuno zvezo grozil, jo poniževal, večkrat pa se je fizično lotil. Med izbruhi nasilja je opisala tudi tistega, ko jo je pod sabo ukleščil na posteljo in s svojo glavo treščil v njeno, tako močno, da je začela krvaveti. Precej viharno pa je bilo tudi LaBeoufovo razmerje z Mio Goth.

Spati je morala gola

osebni arhiv Šele s pomočjo terapevta je zbrala moč in pogum, da je pobegnila iz nezdravega razmerja. FOTO: Osebni Arhiv

Ob postelji je imel nabito pištolo, zato jo je bilo ponoči strah iti na stranišče, saj se je bala, da bi jo zamenjal za vsiljivca in ustrelil.

Ko se je med snemanjem filma Honey Boy zaiskrilo medin, morda bolje znano pod umetniškim imenom, je lepotica mislila, da se je znašla sredi pravljice, saj jo je hollywoodski zvezdnik zasipal z nežnostmi in pozornostjo. A se je romanca, ki je vzklila 2018., hitro prevesila v grdo igro nadzora in zlorabe. Shia je začel šteti, kolikokrat na dan mu je Tahliah izkazala ljubezen – če je bilo število prenizko, je trpela posledice. Drugim moškim ni smela pogledati v oči, tudi če je šlo za natakarja v restavraciji, zato se je naučila pogled stalno usmerjati v tla. Kar pa je bil šele začetek njene nočne more pri belem dnevu. »Kar sem preživela s Shio, je najhujše, kar sem preživela v življenju. Nevaren je. Ženske rani. Zlorablja jih, fizično in psihično,« je zdaj priznala, da je bila skoraj eno leto ujeta v razmerju, nasičenem z zlorabo. »Lahko bi si kupila letalsko vozovnico in ušla. A me je tako poteptal, zlomil in izničil, da se mi je že misel na to, da bi ga zapustila, zdela nemogoča.«Po letu trpinčenja in ob pomoči terapevta je Tahliah lani le odšla. A ji zavedanje, da lahko podobno bolečino prizadene tudi naslednji in še naslednji ljubimki, ni dala miru. Od zvezdnika je zahtevala, da si poišče strokovno pomoč! Kar pa naj bi LaBeouf gladko zavrnil, zato se je FKA Twigs odločila, da ji preostane le še javno priznanje. Zato je hollywoodskega težkokategornika, čigar preteklost je prepojena z nasilnimi izpadi in pijančevanjem, zvlekla na sodišče. Zahteva sojenje pred poroto, obtožbe pa so fizično, spolno in čustveno nasilje. Za piko na i pa še, da jo je okužil s spolno prenosljivo boleznijo, kar je pred njo skrival in simptome celo zakrival z ličili.Po vrtoglavem dvorjenju, po katerem je hitro privolila v skupno življenje, jo je vsrkalo v vrtinec nenehnega omalovaževanja, verbalnega izživljanja, ljubosumnih izpadov in fizičnih napadov. To, da jo je po hitrem postopku oddaljil od prijateljev in družine, je bil namreč le začetek. Štel je, kolikokrat na dan ga poljubi. Spati je morala gola. Ob postelji je imel nabito pištolo, zato jo je bilo ponoči strah iti na stranišče, saj se je bala, da bi jo zamenjal za vsiljivca in ustrelil. Med incidenti, ki jih pevka opiše v sodnih spisih, je tudi, kako se je med njunim »romantičnim« oddihom februarja lani zbudila, ker jo je Shia davil. Naslednji dan, ko sta se vračala domov, pa je z avtom začel divjati, ji vmes odpel varnostni pas in zahteval, da mu izpove večno ljubezen, sicer se bo zaletel. Na njene prošnje je ustavil na bencinski črpalki, kjer pa je storila napako in poskušala oditi. Mu pobegniti. Za lekcijo jo je butnil ob avto, se nanjo drl, jo poskušal zadaviti, nato pa jo prisilil, da je zlezla nazaj v avto. Še drugi precej srhljiv in moten incident pa je bil, ko se je zvezdnik poskušal vživeti v svoj lik gangsterja za film The Tax Collector. S Tahliah v avtu se je vozil po Los Angelesu in da bi zlezel v um ubijalca, streljal potepuške pse.Zaradi krča strahu, v katerem je živela, se ga ni upala zapustiti. Šele ob pomoči terapevta je začela kovati načrt, kako oditi. A tudi ta načrt ni bil neprebojen, saj se je Shia, ravno ko je pakirala, vrnil domov. Pogled na kovčke ga je, seveda, pognal čez rob. Začel je vpiti, dvignil jo je s tal in zaklenil v sobo – ne meneč se za gospodinjo kot pričo. Približno v tem istem času, pisal se je marec 2019, pa je FKA Twigs začela čutiti nelagodje, bolečine v intimnih predelih, s čimer je soočila Shio. »Tedaj ji je priznal, da so mu že na začetku tega leta odkrili spolno prenosljivo bolezen,« piše v sodnih spisih, z dodatkom, da diagnoze ni le skrival pred ljubimko, ampak z njo še naprej seksal, zunanje simptome bolezni pa prikril s pomočjo ličil. »Tahliah je zdravnik potrdil, da je tudi ona okužena. Nato pa je odkrila, da je s to isto boleznijo okužil še vsaj eno žensko. Medtem ko je bil v razmerju s Tahliah.«V luči tožbe nekdanje ljubimke je LaBeouf priznal, da je dolgo slabo ravnal tako s seboj kot z ljudmi okoli sebe, kar je bilo povezano z njegovim alkoholizmom in posttravmatskim sindromom, ki izvira iz tega, da je bil v njegovem otroštvu nasilen tudi njegov oče. »Toda mnogi očitki ne držijo,« je še povedal in dodal, da vseeno vsem, ki ga obtožujejo, daje priložnost, da javno spregovorijo o svojih občutkih, in da bo sprejel odgovornost za reči, ki jih je storil.