Dedinjo spremlja družinsko prekletstvo

Dedinja družine Onassis se nikoli ni rada pojavljala v javnosti, a potem ko je leta 2016 ujela ljubezen svojega življenja v postelji z ljubico, se je popolnoma umaknila iz nje in bila odtlej na gala dogodkih opažena le nekajkrat.

Na nedavnem dobrodelnem dogodku Ples poletja (Bal d'Été), ki ga je v Parizu organizirala hollywoodska režiserka Sofia Coppola za podporo Muzeju dekorativnih umetnosti, se je zbralo veliko vplivnih osebnosti.

Na veliko presenečenje se je med njimi pojavila tudi Athina Onassis, edina preživela dedinja rodbine, vnukinja slavnega grškega ladjarja Aristotela Onassisa in edini otrok njegove hčerke Kristine.

FOTO: Profimedia

Kot dedinja svoje matere, ki je podedovala 55 odstotkov Aristotelovega bogastva, je danes milijonarka s premoženjem, ocenjenim na okoli 800 milijonov dolarjev.

Žalostna zgodovina

Rodila se je v Parizu, kot otrok iz četrtega zakona Kristine Onassis in farmacevtskega dediča Thierryja Russella. Krščena je bila v pravoslavni cerkvi na otoku Skorpios, ki je takrat pripadal njeni družini.

Njenima staršema je zakon razpadel, ko je imela le dve leti in se je razvedelo, da je Russellova ljubica, znana švedska manekenka Marianne Landhage, rodila dva otroka.

Athina je odraščala pri očetu v Švici in se šolala na najboljših švicarskih šolah. Kasneje si je ustvarila kariero kot konjeniška športnica v preskakovanju ovir.

Čeprav se je trudila izogibati pozornosti, je bilo njeno življenje polno družinskih tragedij, zaradi katerih so mnogi govorili o »prekletstvu družine Onassis«.

FOTO: Š Enrique Marcarian/Reuters

Veriga družinskih tragedij

Njena mati Kristina je dolga leta trpela za motnjami hranjenja in umrla zaradi srčnega infarkta pri 37. letih, ko je bila deklica stara komaj tri leta.

Petnajst let prej je njej stric Aleksander umrl v letalski nesreči. Kristina in Aleksander sta bila otroka Tine (Athine Marije Onazis Niarchos), prve žene Aristotela, ki je leta 1974 umrla zaradi akutnega pljučnega edema in predoziranja z mamili.

Kmalu zatem je umrl tudi Aristotel, ki se po smrti sina ni nikoli povsem pobral.

Ljubezen, prevara in umik iz javnosti

Edina preostala članica rodbine, ni imela tako burnega ljubezenskega življenja kot njeni predniki, a ni šlo brez pretresov.

Leta 2003 se je poročila z brazilskim olimpijcem Alvarom de Mirando Netom. Živela sta v razkošni vili v São Paulu, vredni 8,6 milijona dolarjev. Njen oče Thierry na poroko ni bil povabljen, do oltarja jo je pospremil tast, in ni znano, ali danes sploh še ima stik z njim.

FOTO: Paulo Whitaker/Reuters

Par ni imel svojih otrok, je pa bila Athina zelo navezana na Alvarove iz prejšnjih zvez. Po govoricah je leta 2013 zanosila, a je imela spontani splav.

Prevara in boleč razhod

Zakon je bil do leta 2016 videti srečen, par se je tedaj nenadoma ločil. Po pisanju medijev je dedinja v postelji v vili na Floridi, ki jo je kupila sama, ujela moža z ljubico, izkazalo se je, da jo je varal ves čas zakona.

Sledila je dolgotrajna in zapletena ločitev. Alvaro je zahteval visoko mesečno preživnino in zapletel postopek zaradi skupnega lastništva prestižne konjeniške kmetije.

Ločitev je bila uradno zaključena leta 2017, po njej se je Athina preselila v Grčijo, piše Stil.Kurir.rs.