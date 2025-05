»Dedek je ubil mojega trimesečnega bratca!« Grozljivo razkritje igralke z Netflixa, oče ji je resnico povedal pred smrtjo

Ameriška igralka in komičarka Sarah Silverman (54) je v čustvenem intervjuju za revijo Rolling Stone razkrila grozljivo družinsko skrivnost, ki je bila desetletja skrita – verjame, da je njen dedek ubil njenega trimesečnega bratca Jeffreyja, in to na brutalen način.

Dolga leta je igralka verjela, da se je dojenček zadušil v nesreči s posteljico. »Zgodba je bila, da se je Jeffrey zagozdil med jogi in ograjico ter se zadušil,« je povedala Silverman. Vendar pa, kot dodaja, nihče nikoli ni tožil proizvajalca posteljice niti sprožil kakršnega koli suma. Resnica je, pravi, prišla na dan šele leta 2023, ko ji je oče Donald tik pred smrtjo povedal: »Moj oče ga je ubil. V jezi ga je stresal. Vedno sem vedel.«

Po njenem pripovedovanju je bil Jeffrey zaupan v varstvo babici Rose in dedku Maxu, medtem ko sta bila starša na dopustu. Dedek je trdil, da je bil dojenček tisto noč nemiren, zjutraj pa so ga našli mrtvega. A Sarin oče, ki je tudi sam trpel zaradi zlorabe svojega očeta, je vse življenje dvomil v uradno razlago.

»Max je Donalda vsakodnevno pretepal. Imel je mlajšega sina, ki se ga ni nikoli dotaknil. Otroke je silil, da so ga klicali 'gospod Silverman',« pripoveduje Sarah. Šokantno je tudi, da je Donaldova mati, Sarina babica, vedno branila moža, tudi ko je bilo nasilje očitno. »Nisem mogla vprašati mame – bila je že mrtva. In babica ni nikoli priznala ničesar. Samo molčala je in gledala.«

Čeprav je znana po svojem ostrem humorju, je igralka tokrat odprla srce in delila najbolj temačen del svoje družinske zgodovine. »Morda nikoli ne bom izvedela celotne resnice. Ampak zdaj razumem, od kod izvira bolečina, ki jo vsi nosimo v sebi,« je zaključila Sarah. Sarah ima svoj stand-up special na Netflixu z naslovom PostMortem, igrala pa je tudi v filmih School of Rock, There's Something About Mary, Maestro in Marry Me.