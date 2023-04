Ded v oporoki določil stroga pravila: princ zdaj le dočakal poroko in otroka

Princ Gustav Sayn-Wittgenstein-Berleburg končno lahko živi v svoji pravljici, za katero ga je skoraj prikrajšal njegov stari oče, zagrizeni nacist. Ta je namreč v 30. letih prejšnjega stoletja sestavil oporoko, v kateri je jasno zapisal, naj njegovi potomci ostanejo brez družinskega premoženja, če bi se poročili z žensko, ki ni protestantske vere, plemkinja in arijske rase. Gustavov oče Richard je zahtevo upošteval in se poročil s sestro danske kraljice Margrethe princeso Benedikte, ki je ustrezala kriterijem, Gustav pa se je zaljubil v Američanko švedskih in mehiških korenin Carino Axelsson, ki ni bila protestantka, še manj plemkinja.

Carina ima švedske in mehiške korenine, odraščala pa je v ZDA. FOTO: Instagram

Dolgih 19 let sta živela na koruzi, dokler ni aprila lani dansko sodišče kontroverznega člena v oporoki razveljavilo in zaljubljenca sta si dva meseca pozneje končno lahko obljubila večno zvestobo. Srečo bosta zdaj okronala še z naraščajem, ker pa sta oba stara že več kot 50 let, so jima pri tem morali pomagati zdravniki in otroka menda nosi nadomestna mama. Uradno zakonca novice še nista potrdila, sta pa o prihodu novega družinskega člana že obvestila zaposlene v dvorcu, kjer živita, nekdo od njih pa je veselo novico, kot kaže, posredoval medijem. Prvega otroka, ki bo menda deček, pričakujeta že zelo kmalu, zato mrzlično urejata otroško sobico, izbrala sta tudi že varuško, ki jima bo pomagala skrbeti za sinčka.

Princ Gustav je v preteklosti že bil zaročen, in sicer s francosko plemkinjo Elvire Paste de Rochefort, poročiti bi se morala leta 2001, a sta le dva meseca prej poroko odpovedala. Razlog naj bi bile finančne težave nevestine družine, čeprav mnogi menijo, da se je Gustav takrat že zagledal v postavno Corino.