De Niro: Ameriški filistrski predsednik ni le ameriška, ampak globalna težava

Ameriški igralec Robert De Niro (81) je na otvoritveni slovesnosti filmskega festivala v Cannesu, ki bo trajal do 24. maja, od mlajšega kolega Leonarda DiCapria prejel častno zlato palmo, zahvalni govor pa je izkoristil za udrihanje po svojem starem sovražniku, ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu.

Ustvarjalnosti ne moreš postaviti cene, toda očitno ji lahko določiš carine

»V moji državi se hudirjevo borimo za demokracijo, ki smo jo nekoč imeli za samoumevno,« je povedal in dodal: »Ta boj zadeva nas vse, saj je umetnost tista, ki združuje ljudi, kot nas je združila nocoj. Umetnost išče resnico in se zavzema za raznolikost. Zato je umetnost grožnja za vse avtokrate in fašiste. Ameriški filistrski predsednik se je imenoval za vodjo ene od naših najpomembnejših kulturnih ustanov [Kennedyjev center]. Zmanjšal je financiranje in podporo umetnosti, humanistiki in izobraževanju.«

Nagrado mu je izročil mlajši igralski kolega Leonardo DiCaprio. Foto Valery Hache/AFP

Odzval se je tudi na Trumpovo napoved, da bo uvedel stoodstotne carine na filme, ki niso posneti v ZDA: »Ustvarjalnosti ne moreš postaviti cene, toda očitno ji lahko določiš carine. To je seveda nesprejemljivo. Vsi ti napadi so nesprejemljivi. In to ni le ameriška, ampak globalna težava. Ne moremo samo sedeti in gledati. Ukrepati moramo, in to takoj. Čas je, da se vsi, ki nam je mar za svobodo, organiziramo. Da protestiramo in volimo, ko so volitve. Nocoj in prihodnjih 11 dni izkazujmo svojo moč in predanost s proslavljanjem umetnosti na tem veličastnem festivalu. Liberté, Égalité, Fraternité,« je pozval.

Obsodba Depardieuja in modne smernice

Hollywoodski veteran nikoli ni spadal v klub Trumpovih oboževalcev. Že leta 2016 ga je oklical za »nacionalno katastrofo« in »sramoto za državo« ter dodal, da bi ga »z veseljem udaril v obraz«. Pred leti ga je v intervjuju za Guardian razglasil za fašista in rasista. »Ko nekdo, kot je Trump, postane predsednik, si misliš, okej, poglejmo, kaj bo naredil, morda se bo spremenil. A postal je le še hujši, in zdaj vem, da je pravi rasist,« je dejal.

De Niro je sicer reden gost v Cannesu, leta 2011 je bil tudi predsednik festivalske žirije. Tu so premierno predvajali tudi nekatere njegove danes kultne filme, denimo Ulice zla režiserja Martina Scorseseja in Bilo je nekoč v Ameriki Sergia Leoneja.

Poleg Trumpovih carin za filmsko industrijo sta glavni temi pogovorov ob začetku najprestižnejšega francoskega filmskega festivala prepoved preveč razgaljenih in preveč voluminoznih kreacij na rdeči preprogi ter obsodba francoskega filmskega zvezdnika Gé​rarda Depardieuja zaradi spolnega napada. Obsojen je bil na 18 mesecev pogojne kazni.