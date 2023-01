»Biti oče pri 70 ima svoje prednosti« (FOTO)

Pri 73 letih bi moral kanadski glasbenik David Foster razvajati vnuke in se dobrohotno, tako kot znajo le babice in dedki, smehljati njihovim muham in vragolijam. Namesto tega se podi za malčkom, sinom Renniejem, ki bo prihodnji mesec dopolnil dve leti, in ga poskuša pripraviti na življenje.

Na sina bo lahko prenesel vso modrost, ki jo nabira že 72 let. FOTO: Osebni arhiv

»Nisem pričakoval, da bom še enkrat postal oče pri teh letih. A obožujem prav vsak dan, vsak trenutek,« pravi glasbenik in priznava, da se še vedno malce navaja na očetovstvo. Čeprav je v prejšnjem življenjskem obdobju oče postal petkrat!

»Prej sem vedno dobil hčere, ki jih imam neznansko rad. Toda imeti sina je nekoliko drugače.« Delno, ker ima fantek pač drugačne potrebe in želje, kot jih imajo deklice. Delno pa, ker je Davidovo življenje pri njegovih sedemdesetih precej drugačno od življenja, ki ga je živel pred desetletji. »Postati oče v teh letih je nedvomno drugače. Ne boljše, ne slabše, a vsekakor drugače. Še vedno delam in še vedno sem precej odsoten od doma, a čas danes cenim bolj kot včasih. Verjetno ker dobro vem, da sem ga porabil že precej več, kot pa ga še imam pred seboj.«

Malček ga je naučil potrpljenja. FOTO: Osebni arhiv

Zvezdnikove hčere so odrasle ženske. A čeprav jih ima Foster rad, priznava, da bi jim bil lahko boljši oče. Predvsem bolj prisoten v njihovih življenjih. »Zveni klišejsko in zlajnano, če trdim, da sem bil pač mlad in sem ogromno delal, zaradi česar sem jih videl le redko. A žal, na smolo mojih starejših otrok je v tem nekaj resnice. Resnično sem delal ogromno. In čeprav še vedno delam veliko, bi zdaj marsikaj odpovedal, da bi bil lahko s sinom.« Prednost tega, da je svežepečeni oče zdaj, ko ima tudi sedem vnukov, je preprosto ta, da ima več časa. Oziroma si tega vzame, saj ve, da je čas skopo odmerjeno darilo.

Igral na ženini prvi poroki Glasbenik, ki je od kar 47 grammyjevskih nominacij osvojil 16 zlatih gramofončkov, je 35 let mlajšo ženo spoznal 2006. na glasbenem šovu American Idol, ki se mu je priključil kot gostujoči mentor. Čeprav sta bila sprva le prijatelja in je David celo igral na njeni prvi poroki, sta se po njeni ločitvi 2016. začela videvati. Romanco sta potrdila dve leti pozneje, se že čez nekaj mesecev zaročila in si 2019. izmenjala poročne zaobljube.

Poročila sta se pred štirimi leti. FOTO: Osebni arhiv

Ko sta David in njegova izvoljenka Katharine McPhee, ki je z 38 leti mlajša od štirih moževih hčera, oznanila, da bosta dobila otroka, so mnogi to novico pospremili nekoliko obsojajoče. In tudi David jim je moral prikimati, da so (bili) dvomi o pravilnosti njune odločitve tudi upravičeni. Še celo sam je bil sprva nekoliko skeptičen, dokler ni na očetovstvo v jeseni življenja pogledal z nekoliko drugačne perspektive. »Čeprav me ne bo več ob Rennieju, ko bo ta star 50, 40, morda me celo pri njegovih tridesetih ne bo več, mu vseeno lahko dam pomembno življenjsko popotnico. Nanj bom lahko prenesel modrost, ki sem jo nabiral in kopičil 72 let. In morda to ni tako slaba kupčija.« Ob tem je še dodal, da ga je tudi Rennie, čeprav še ni star niti dve leti, že naučil nečesa pomembnega. »Z njim sem postal potrpežljiv. Te vrline v mladosti nisem imel. Tedaj sem bil precej aroganten in stalno v pogonu.«