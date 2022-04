David Bowie znova voščen: mojstri voska niso izpustili nobene podrobnosti

Sloviti glasbenik, ki je po boju z rakom umrl leta 2016, ima novo voščeno podobo: v znamenitem muzeju Madame Tussauds so ga upodobili že drugič, tokrat je ovekovečena njegova ikonična osebnost Ziggy Stardust.

Že druga podoba

Le kdo ne bi že na daleč prepoznal vesoljskega rockerja z živo rdečimi lasmi, izrazito naličenim obrazom in v bleščavi opravi, natančna izdelava mojstrov voska pa znova navdušuje. Lutko so ustvarili na podlagi meritev, ki so jih Davidu Bowieju odvzeli že pred skoraj štirimi desetletji, in pa ob pomoči družine pokojnika, ki je seveda projekt zadovoljna podprla.

Madame Tussauds ima več podružnic po vsem svetu.

Bowiejev alter ego Ziggy Stardust je bil nedvomno eden od pečatov glasbenikove dolge in bogate kariere, z lutko pa so se hoteli v londonskem muzeju pokloniti zvezdniku ob 75. obletnici rojstva in tudi prenovi glasbenega oddelka, kjer se lahko obiskovalci pobliže seznanijo z velikani glasbene industrije številnih generacij.

1983. je bil David Bowie prvič voščen.

Prvi muzej Madame Tussauds je leta 1835 odprla umetnica Marie Tussaud v britanski prestolnici, ugledna ustanova pa dandanes hrani več kot 250 voščenih podob znanih osebnosti z vsega sveta in velja za enega največjih londonskih magnetov za turiste.

Mojstri voska niso izpustili nobene podrobnosti. FOTOGRAFIJI: Toby Melville/Reuters

Od odprtja je po svetu zaživelo več podružnic na stari celini in tudi na azijski in severnoameriški ter avstralski. Kot rečeno, je to Bowiejeva druga voščena podoba, prva, mnogo bolj umirjena, je nastala 1983.