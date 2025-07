Slavni nogometaš se še postriči ne zna sam

Za Davida Beckhama, nekdanjega kapetana angleške reprezentance, je bila ponesrečena ureditev pričeske kot nalašč za obujanje spominov na čas, ko se je še potil na nogometnih zelenicah. Minuli konec tedna je v roke vzel strižnik za lase in se nameraval kar sam postriči. Pri tem ni šlo vse po načrtih, saj se je v nekem trenutku zastrigel. To je ovekovečil na svojem Instagramovem profilu. »To ni smešno,« je komentiral in spomnil, da nad vsem skupaj ni bila navdušena niti njegova žena Victoria Beckham, nekdanja članica skupine Spice Girls. Drugega, kot da se postriže čisto na kratko, mu ni preostalo.

50 LET je praznoval 2. maja.

Najnovejša pričeska je na srečo zelo blizu tisti, ki jo obožuje. »Vedno sem bil najraje postrižem na balin,« je pred kratkim povedal v podkastu The Overlap, ki ga pripravlja njegov najboljši prijatelj ter nekdanji nogometni sotrpin Gary Neville. »Vedno sem bil rad postrižen na balin, ker je bilo enostavno in ni bilo treba ničesar početi z lasmi,« je bil odkrit. Nekdanji nogometni zvezdnik se je v preteklosti že večkrat odločil za krajšo pričesko, odkar jo je pred več kot 20 leti prvič nosil na tekmi Premier lige proti Leicester Cityju. Takrat je bil na vrhuncu svoje nogometne kariere.

Beckham (v sredini) med pripravami v Španiji konec avgusta 2004. Poleg njega sta sedela Javier Portillo (skrajno levo) in Ronaldo. FOTO: Reuters

Bori se za otroke po svetu

S tem modnim spodrsljajem, ki je, glede na odzive na spletu, nasmejal njegove oboževalce, je dosegel še nekaj bolj pomembnega. Vnovič se je začelo govoriti o zvezdnikovem dobrodelnem zbiranju sredstev za Unicef. Oziroma za vse tiste otroke po svetu, ki nimajo te sreče, da bi se lahko šolali, imeli dostop do zdravstvenih storitev in bili zaščiteni pred različnimi zlorabami. Beckham z Unicefom že dvajset let sodeluje kot ambasador dobre volje. Pred 2. majem letos, ko je praznoval 50 let, je svoje oboževalce pozval k doniranju sredstev. »Naslednji mesec bom dopolnil 50 let. To je pomemben mejnik, ki me je spodbudil k razmišljanju o priložnostih, ki sem jih imel, in izkušnjah, ki so me oblikovale,« je sporočil in nadaljeval: »Priča smo globalni finančni krizi, v kateri najbolj ranljivi, otroci, najbolj trpijo in nujno potrebujejo našo pomoč.«

Takole se je zastrigel. FOTO: David beckham/Instagram

»Ko se ozrem nazaj, so nekateri trenutki, ki so name imeli največji vpliv, nastali med mojim delom z Unicefom. Kot oče štirih čudovitih otrok vem, kako srečna je moja družina, da je varna in ima dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva,« je povedal in dodal, da je srečal otroke, ki živijo v najslabših razmerah po vsem svetu, in videl, kaj se lahko zgodi, ko dobijo podporo, ki jo potrebujejo. In da prevzamejo nadzor nad svojim življenjem. »Vsak otrok si zasluži možnost sanjati. Skupaj lahko pomagamo uresničiti te sanje. Hvala, Unicef,« je sklenil nekdanji slavni nogometaš.