Darila je vrnila ali podarila

Pokojna princesa Diana je bila čudovita mama, o tem se strinjajo vsi, ki so jo poznali, tudi njena sinova, ki sta bila stara 12 in 15 let, ko je umrla v tragični prometni nesreči. Diana je bila znana po tem, da je rada kršila kraljevi protokol, tudi glede vzgoje sinov je imela svoje načrte, ki niso bili povsem pogodu njeni tašči kraljici Elizabeti II.

Ker sta imela vsega dovolj, je princesa igrače raje podarila dobrodelnim organizacijam. FOTO: Howard Burditt/Reuters

Tako denimo ni hotela imeti kopice varušk, raje je za otroka skrbela sama, kolikor se je dalo. Ko sta nekoliko odrasla, ju je pogosto pretihotapila iz palače in odpeljala v restavracijo s hitro prehrano, kjer sta lahko uživala v hamburgerjih in ocvrtem krompirčku. Večkrat je povedala, da jima želi omogočiti čim bolj normalno otroštvo, prav tako ni želela, da bi odrasla v razvajena človeka, zato je pogosto zavrnila na kupe daril, ki so jima jih poslali oboževalci ali britanska podjetja.

»Še posebno okrog praznikov je v palačo prispelo ogromno daril, a Diana je večino vrnila pošiljatelju ali pa jih je podarila dobrodelnim organizacijam, saj jih William in Harry nista potrebovala. Sama je najbolje vedela, kaj potrebujeta, česa si želita, in jima je to tudi kupila, vse drugo je bil presežek, zaradi česar bi princa postala le razvajena,« je medijem povedal princesin nekdanji varnostnik Ken Wharfe in dodal, da je Diana pred božično-novoletnimi prazniki vedno prekršila še eno nenapisano pravilo kraljevih – darila za otroka je kupovala sama, namesto da bi v trgovine poslala pomočnike.

Wharfe se spominja, da je rada nakupovala, tlorise svojih najljubših trgovin je poznala do potankosti, zato je pred prazniki med izbiranjem daril za najdražje izjemno uživala.