Danijela Martinović: vse je na svojem mestu

Za hrvaško pevko Danijelo Martinović je dolga in bogata glasbena zgodba, zapisana s hiti, ob katerih so se generacije zaljubljale, slavile, žalovale in preprosto živele, sedaj pa glasbenica predstavlja skladbo s simboličnim naslovom Vse je na svojem mestu.

Naslov bi težko bolje opisal njeno današnje življenje, piše Gloria.hr, a kot pojasnjuje Danijela, to ni le še ena ljubezenska balada, je oda vsem vrstam ljubezni.

FOTO: Boris Scitar/pixsell Pixsell

»Takoj ko sem jo slišala, sem vedela, da je moja. Kot da me je čakala. Govori o ljubezni v najširšem pomenu: prijateljski, starševski, sestrski, med babico in vnukom … V njej se lahko najde vsak,« pravi Danijela, ki je pesem posnela v sodelovanju z dolgoletnim glasbenim partnerjem Mirom Lesićem.

FOTO: Mediaspeed

Videospot, pod katerega se podpisuje njen stalni sodelavec Dario Radusin, je nastal skoraj po naključju:

»Snemati bi morali na izbrani lokaciji, a nas je navigacija malo zapeljala. Na koncu smo pristali sredi pravljične narave, obdani s konji in cvetočimi polji. In ugotovili, da boljše lokacije ne bi mogli najti. Tako kot pravi pesem,« se z nasmehom spominja Danijela, ki trenutno na počitnicah uživa v Istri.

FOTO: Ig Danijela Martinović

Brez velikih promocij, brez pompa pesem je preprosto prišla v njeno življenje. Nežno, iskreno, tako kot tudi zveni. In kdo se ne bi našel v stihih:

»Ni strahu, ko se ljubi, ni žalosti, ni bolečine, metulj leti k svojemu listu, duša najde isto dušo, ko je vse na svojem mestu …«

Danijelino življenje danes je prav takšno: vse je na svojem mestu.

Hišica v cvetju, o kateri je nekoč le sanjala, je zdaj resničnost: s partnerjem Josipom in njuno črno-belo mačko živita v idilični hiši nedaleč od Zagreba, sama izbira nastope, uživa v njih, brez slabe vesti si privošči tudi dva meseca odmora.

Napoveduje pa nekaj velikega za jesen, kaj to je, pa zaenkrat ostaja še skrivnost.