Danijela Martinović v solzah zaradi Slovenca

Pevka, katere pesmi na ves glas prepevamo tudi v Sloveniji, Danijeli Martinović so se na rojstni dan uresničile sanje. Ob abrahamu jo je z izdelkom razveselil Slovenec Žare Kerin. Nagrajeni oblikovalec je zanjo oblikoval logotip iz njenih inicialk in v obliki odprtega srca.

»Ne obstaja nič lepšega od trenutka, ko se ti uresničijo sanje. Dolgo sem sanjala o svojem zaščitnem znaku, ki ga navdihujejo moje inicialke, hkrati pa predstavlja najvišje vrednote, po katerih živim. Zelo dolgo nihče ni razumel, kaj želim, a nisem odnehala. Potem pa sem spoznala Žareta Kerina, enega najbolj priznanih in nagrajevanih oblikovalcev na našem območju. Prav na moj rojstni dan sem dobila darilo. Prav na moj rojstni dan so se mi uresničile sanje.«

Žare je ob tem napisal: »Dolgo sem te proučeval in in opazoval. Naloga ni bila enostavna, hvala ti za priložnost in zaupanje. Uporabil sem mehke oblike, brez ostrin, saj si ti prav takšna. Imaš odprto srce, ki se ga lahko kdor koli dotakne. Ti si Danijela Martinović Open Heart.«

Ob vsem tem Danijela ni zmogla zadržati solza: »Razjokala sem se, kot se razjočeš, ko se ti uresničijo sanje. Solze radosti.« Ob tem je vsem sporočila, naj sanjajo, saj so sanje zato, da se sanjajo .... in da se uresničijo.