Danijela Martinović odprla dušo: Mama, to se ne bo nikoli zgodilo

Sebe največkrat opisuje kot samotarko, hkrati priznava, da je njeno življenje izpopolnjeno s stvarmi, ki jih izbira povsem sama in je v obdobju, ko je najsrečnejša do sedaj. Uživa v delu na sebi, zlasti pa v dolgih sprehodih, veliko se posveča svojemu glasu, ki ga tudi potem, ko je zakorakala v 50., trenira skupaj s kolegico Ivano Husar Mlinac.

"Mislim, da ko oseba pride do točke, na kateri se zaveda, da je vse na svojem mestu ne glede na to, kako kaotično je bilo nekoč in ko ve, da je tam, kjer želi biti ter se zaveda, da ji ni treba nositi več, kot zmore, je to preprosto najlepše obdobje," je izjavila Danijela.