Danijela bo napisala biografijo v 51 zgodbah

Svoje življenje se je odločila ubesediti tudi priljubljena hrvaška pevka Danijela Martinović. A njena avtobiografija, napisala jo bo namreč sama, bo prav posebna. Kaj vse in koliko natančno bo povedala o svojem življenju, še ničesar konkretno ne izda, po obliki pa bodo njeni spomini ne prav običajni. Svojo pot bo namreč opisala v obliki 50 zgodb.

»Oziroma glede na to, da sem od ideje pa do izpeljave projekta dopolnila 51 let, bo zgodb 51,« pravi. Kako je sploh prišlo do ideje, kako napreduje pisanje? »K pisanju me je spodbudil veliki hrvaški pisec Branko Glumac. Priznam, sama bi se težko podala v takšno avanturo, on pa je bil vztrajen, opogumljal me je in prepričeval, da sem pripravljena na ta korak. Sedla sem in začela počasi pisati, brez kakšnih pričakovanj. Da vidim, kaj bo prišlo iz mene. Potem sem pa ugotovila, da se ne morem ustaviti. Pisanje me je prevzelo. Faktografiji sem se izognila, saj lahko danes do vseh potrebnih informacij prideš z enim klikom. Pisala sem o tem, kaj se je dogajalo v meni, kaj sem doživljala v svojih samotah. Tisto, česar ni videl in vedel nihče, čeprav sem bila osvetljena z milijoni pogledov.«

Kdaj bo knjiga prišla do bralcev, še ne napoveduje. Glede na to, da želi, da se število zgodb ujema s številom let, pa jo oboževalci bržkone lahko pričakujejo kmalu. Težko je napovedovati odziv bralcev, a se sama s tem ne obremenjuje.

Želi si zapeti slovenski zimzeleni Dan ljubezni. FOTO: Neja Markicevic/Cropix

»Naučila sem se, da nimam pričakovanj. Ker kadar pričakuješ, začneš kalkulirati, začneš se prilagajati potrebam drugih, to pa je najhitrejši način, da izgubiš sebe. In če se to zgodi, kaj ti ostane? Vem, da bo knjiga našla pot do ljudi, in če se moje besede dotaknejo samo enega samega človeka, sem se dotaknila zvezd. Pomislite, kako nekaj velikega je dotakniti se, spremeniti, olajšati, osvetliti neko življenje.« Bo z izdajo te biografije opravila s spomini? Bo kdaj opisala še preostalo? »Seveda! Ko bom stara 100 let, bo izšlo še preostalih 49 zgodb,« se pošali.

V slovenščini bi samo pela

Vsaj za zdaj svojih spominov ne bo napisala v slovenščini. Izdala jih glede na svojo priljubljenost v Sloveniji morda bo, napisala pa sama ne. »Slovensko razumem zelo dobro, bi rekla. Govoriti pa si ne upam. So besede, ki jih ne razumem, ampak me ni sram vprašati, kaj pomenijo. Tako si povečam besedni zaklad in znanje.«

Čeprav slovensko ne govori, vsaj veliko ne, ima veliko željo zapeti. Že dlje ima v mislih eno prav posebno slovensko iz zakladnice zimzelenih. »Že dolgo imam željo zapeti skladbo, ki je zaznamovala mojo mladost in ki jo imam še danes rada, to je Dan ljubezni. Me je pa, priznam, malo strah, kako bi zvenela v moji izvedbi. A si bom vseeno drznila izpolniti to željo. Opogumite me, prosim, če bom kakšno besedo izgovorila oziroma zapela v splitskem narečju.«

V Sloveniji zelo lepo sprejeta Danijela znova prihaja k nam.

Nekateri menijo, da je biografska ali avtobiografska tudi Danijelina nova skladba Fortunata. Sama pa to kategorično zanika. »Skladba je v moji glasbi in tudi življenju odprla povsem novo poglavje. Fortunata ... Stanje popolne, brezpogojne sreče vsega bitja, ni pa biografska. V mojem primeru je preroška.«