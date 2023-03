Daniel Radcliffe bo postal oče

Veselo novico sta skrivala in v njej uživala sama, dokler sta lahko. A ko je njen nosečniški trebušček postal že preokrogel in preveč izdajalski, Danielu Radcliffu in njegovi Erin Darke ni preostalo drugega, kot da na vse grlo srečno oznanita, da bosta še v tem letu postala očka in mamica. »Precej časa o tem nista niti črhnila, a zdaj tega ne moreta več skriti. Bolj srečna skoraj ne bi mogla biti. Vzhičena sta in komaj čakata, da postanejo družina treh. Veselo novico sta nedavno tudi že delila s starši in najbližjimi prijatelji,« je povedal vir, novico pričakovanja pa je potrdil tudi zvezdnikov predstavnik.

Daniel in Erin ne moreta skriti svoje sreče. FOTO: Captive Camera/Cover Images

Otrok je bil za zaljubljenca, ki se imata rada že debelo desetletje, verjetno v kartah. Radcliffe je namreč skoraj od prvega trenutka, ko je na snemanju filma Kill Your Darlings leta 2012 spoznal Erin, vedel, da je naletel na žensko svojega življenja. Z njo je že v prvem hipu začutil neverjetno povezavo, med njima ni bilo nikoli niti sekunde neprijetne tišine in tudi ko se je pred kamero moral smejati, se je smejal on, ne njegov lik. »Ko me je po scenariju morala spraviti v smeh, sem se v resnici smejal, tega nisem igral. Preprosto je bila tako zabavna, bistra in duhovita. Že tedaj sem vedel, da sem v težavah,« je povedal o prvem usodnem srečanju, za katero komaj čaka, da ga bo lahko delil s svojim otrokom.

2012. sta se spoznala in zaljubila.

»To je prekleto dobra zgodba. V filmu, zaradi katerega sva se spoznala, se srečava, se spogledujeva, zaljubiva. Kar se je tudi v resnici zgodilo. Zato je, na neki način, začetek najine zgodbe posnet.«

Čudovito življenje, v katerem je srečen

Lani je priznal, da sta si z Erin ustvarila čudovito življenje, v katerem je srečen. Zdaj pa bo postalo za že nekaj odtenkov lepše, saj ga bo požlahtnil otrok. A čeprav Daniel komaj čaka, da postane oče, na skrivaj drži pesti, da njegov sin ali hči ne bo zakorakala po njegovih igralskih stopinjah.

Z medijsko pozornostjo se je spopadel tako, da je začel prekomerno piti. FOTO: Nichole/x17online.com

»Če in ko bom imel otroke, si srčno želim, da bi bili z menoj na snemalnih prizoriščih. Ta so lahko čudoviti kraj za otroke. Sanje bi se mi uresničile, če bi prišli na snemanje in spoznali, da želijo delati na področju umetnosti, da bi morda bili del ekipe. To bi bilo sanjsko. Tega si zanje želim. A ne tudi slave, ki lahko pride s filmsko umetnostjo. Tej se morajo ogniti na vsak način.« Slednje igralec namreč še predobro ve, saj se je kot 12-letnik, ki je zaradi franšize Harryja Potterja čez noč postal zvezda, z bremenom slave in medijske pozornosti v prezgodnjih letih spopadal tako, da se je zatekel k alkoholu.