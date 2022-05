Dan potem: na Evroviziji velike nepravilnosti pri glasovanju, na delu tudi hekerji

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je sporočila, da so bile v šestih državah, ki so glasovale v drugem polfinalu Evrovizije 2022, odkrite nepravilnosti pri glasovanju. Napake pri glasovanju so bile pri Azerbajdžanu, Gruziji, Črni gori, Poljski, Romuniji in San Marinau.

Na finalu 66. tekmovanja za pesem Evrovizije v Torinu je slavila skupina Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Ukrajini je zmago priborila z 439 glasovi občinstva, saj so nacionalne žirije več glasov namenile Veliki Britaniji. Njen predstavnik Sam Ryder s pesmijo Space Man se je združitvi glasov občinstva in žirij znašel na drugem mestu.

Tako so uradno sporočili:»V analizi glasovanja žirije po drugi generalni vaji drugega polfinala Pesmi Evrovizije 2022 so bili v rezultatih šestih držav ugotovljeni nekateri nepravilni vzorci glasovanja.

Da bi izpolnjevali navodila za glasovanje tekmovanja, je EBU skupaj s svojim glasovalnim partnerjem izračunal nadomestni rezultat za vsako državo tako za drugi polfinale kot za veliki finale (to so izračunali na podlagi rezultatov drugih držav s podobnim glasovanjem).

Ta postopek je potrdil neodvisni nadzornik glasovanja.

EBU jemlje vse domnevne poskuse manipulacije z glasovanjem na tekmovanju za Pesem Evrovizije zelo resno in ima pravico odstraniti takšne glasove v skladu z uradnimi navodili za glasovanje, ne glede na to, ali bi ti glasovi verjetno vplivali na rezultate in/ali izid glasovanja.«

Napadli so tudi hekerji

Poleg tega so imeli organizatorji v Torinu težave tudi s hekerji. Italijanska policija je tako uspešno odbila več hekerskih napadov, katerih tarča je bila Evrovizija.

Hekerji so z napadi želeli motiti signal in ooddajniško infrastrukturo med nastopi ter glasovanjem. Hekerske napade so zaznali tako med otvoritvenimi nastopi kot med sobotnim finalom, vendar nobeden izmed poskusov ni bil uspešen. Za napadi naj bi stali povezani hekerski skupini Legion in Killnet, predvsem slednjo pa se pogosto označuje za prorusko.