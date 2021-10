Dame Judi Dench preklinja kot mornar

Kot šefinja M je tako klela, da so se rahločutnejši gledalci pritožili. FOTO: Press Release

V filmskih krogih je tako rekoč plemstvo. Iz njene že kraljevske drže veje samozavest. Očitno ne povsem po naključju, saj je, ki je pod okriljem dokumentarne oddaje Who do you think you are? na BBC začela slediti svojemu družinskemu drevesu daleč v preteklost, odkrila, da je ena od njenih prednic krasila celo danski dvor! Sicer ne kot kraljica ali princesa, njena praprapra- in še nekajkrat prateta naj bi bila spletična danske kraljice iz 16. stoletja.»Kdo bi si mislil! Zdaj sem Danka! Vsakokrat ko se pogledam v ogledalo, nekoliko romantično pomislim na Skandinavijo,« je povedala britanska zvezdnica, ki pa ji še neprimerljivo več od vezi z danskim dvorom 16. stoletja pomeni to, da se zaradi odkrite prednice počuti bliže njej tako ljubemuVerjetno ni vloge, ne glede na žanr, ki je belolasa velikanka velikega platna ni odigrala brezhibno. A vendar v ničemer ni tako uživala kot v oživljanju Shakespearovih iger, čeprav ne le zaradi literarnega genija. Njegova uporaba sočnih in nadvse izraznih kletvic je namreč tista, ki je Judi prepričala že kot deklico.»Shakespeare je moja strast. Že od nekdaj, že ko sem bila majhna deklica. Mislim, da sem jih imela kakšnih sedem, ko smo šli gledat brata v šolski predstavi Macbeth. Igral je kralja Duncana. In v nekem trenutku med predstavo sem pomislila, da je to zame. Ne le Shakespeare, ampak vse to preklinjanje v igri,« priznava zvezdnica, ki so jo v domovini označili za nacionalni zaklad, čeprav naj bi preklinjala kot mornar. »Precej radodarna sem s kletvicami. A nimam najljubše, kako tudi, ko pa jih uporabljam toliko in prepogosto.« Celo tako pogosto, da si je že prislužila grajo ali dve. Precej slikovito se namreč izraža tudi v svojih filmskih likih, v vlogi hladne, odločne šefinje Jamesa Bonda, M, je v filmu Kvantum sočutja s svojim nič kaj izbornim jezikom užalila peščico najbolj rahločutnih gledalcev, da so se pritožili britanskemu odboru za filmsko klasifikacijo. »Skoraj vedno, ko dame Judi Dench v filmu preklinja, ne glede na žanr in filmsko klasifikacijo, pričakujemo vrsto pritožb gledalcev.« In čeprav je zaradi Kvantuma sočutja na odbor prišlo zgolj šest pritožb, so bile kar štiri čez Judi in njen umazani jezik.Shakespearove drame zna verjetno naprej in nazaj, tudi igrala je že v prenekateri, med drugim v Romeu in Juliji, Macbethu in Hamletu. A vendar je bilo snemanje dokumentarca, v katerem je iskala svoje korenine, tisto, ki jo je pripeljalo do gradu Kronborg na Danskem, ki naj bi bil navdih za Hamletov grad. »Že od nekdaj sem si ga želela obiskati. Zdaj pa ga nisem le obiskala, ampak celo izvedela, da me z njim povezuje neka daljna vez,« ni mogla skriti navdušenja. »Vem, da je ta grad obiskal tudiKemp, eden od prvotnih igralcev v zgodnjih dramah Williama Shakespeara, op. p.), verjetno je tu tudi igral, zato imam občutek, da sem zdaj bolj povezana s Shakespearom. Upam, da so bile njegove igre všeč tudi moji prednici.«