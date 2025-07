Daleč od kamer in še dlje od romantike: Donald Trump izdal vzdevek, ki ga ima za Melanio

Zakonska zveza Donalda in Melanie Trump je od vedno predmet ugibanj in špekulacij. Biograf Mike Wolf je že maja trdil, da je par ločen:

»Očitno je, da na noben način ne živita v zakonu, kot si ga predstavlja večina. Mislim, da lahko rečemo, da živita ločeni življenji,« je takrat dejal.

Kljub pogostim dvomom o njuni zakonski sreči se trudita, da je na zunaj vse videti popolno. Tako ima tudi ameriški predsednik kot domala vsak moški vzdevek, s katerim za zaprtimi vrati kliče svojo ženo.

Vendar v primeru Donalda Trumpa ta ni ravno ljubek in ne romantičen, zaupal pa ga je na nedavnem dogodku v zvezni državi Iowa.

»Pred letom dni, se spomnim, sem naši veliki prvi dami rekel: "Veš, prva dama." Kličem jo prva dama, ker se zaradi tega dobro počutim. Prva dama. Ni to lepo? Rekel sem ji: 'Lahko noč, prva dama, draga moja.'«

In glavni razlog za takšno ime? Občutek moči, Trump je namreč priznal, da na tak način poudarja, kako pomembna je njegova žena, in to seveda počne tudi zase, saj ga vzdevek vedno znova opomni na njegovo predsedniško funkcijo.

»Spominja me, da sem predsednik,« je še dejal na zborovanju v Iowi.