Dalajlama praznoval s ploščo

skladb je na njegovi prvi plošči.

Z glasbo lahko premostimo razlike ter vzbudimo srčnost in sočutje, je ob 85. rojstnem dnevu svet nagovoril tibetanski duhovni voditelj, lamaistični menih in dobitnik Nobelove nagrade za mir. Zato je sklenil, da je zdaj pravi čas za izdajo glasbenega prvenca, na katerem so melodijo in ritem dobili njegovi nauki ter mantre.Notranji svet (Inner World) se imenuje plošča, s katero želi 14. dalajlama v kaos, ki je zajel svet ob pandemiji in globalnih protestih za enakopravnost temnopoltih, vnesti nekaj miru in upanja, prepričan pa je tudi, da je lahko glasba tudi učinkovitejša od njegove duhovne moči oziroma se dopolnjuje z njegovim poučevanjem: smisel njegovega življenja je pomagati, kolikor le more, glasba pa naj vskoči tam, kamor njegovi nauki ne sežejo, saj ima neverjetno moč povezovanja in združevanja različnih svetov.Pri plošči, ki je njegovo darilo človeštvu, je združil moči s številnimi glasbeniki, kot sta Novozelandka, tudi pobudnica plošče, in njen mož, skladatelj, pomirjujoče mantre pa je med drugimi zapela oziroma prebrala, hčerka legendarnega glasbenikain polsestra britanske glasbenice. Plošča vsebuje skupno enajst skladb.Dalajlama, ki živi v izgnanstvu v Indiji in je v ponedeljek praznoval rojstni dan v osami, je sicer novinec v glasbenem ustvarjanju, jasno pa je že dolgo, da je ljubitelj glasbe. Leta 2015 je gostoval na odru znamenitega festivala Glastonbury, kjer je nagovoril zbrane in jih spodbudil k sočutju ter razumevanju.