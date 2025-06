Dakota Johnson in Chris Martin naj bi se razšla: »Tokrat se zdi dokončno«

Dakota Johnson in Chris Martin naj bi se dokončno razšla. »Tokrat se zdi, da je res konec,« je v sredo povedal vir za revijo People. Igralka, stara 35 let, in glasbenik, star 48 let, ki so ju prvič romantično povezovali oktobra 2017, sta bila nazadnje skupaj fotografirana sredi maja v Malibuju, kjer imata skupni dom.

Pred tem so ju januarja ujeli, kako se držita za roke v Indiji.

Predstavniki Johnsonove in Martina na prošnje za komentar, ki jih je poslalo Page Six, niso takoj odgovorili. Igralka iz filma Materialisti pa je v sredinem intervjuju za Los Angeles Times namignila na domnevni razhod.

Zdaj sta se dokončno razšla. FOTO: Profimedia

Na vprašanje, zakaj se ji je vloga zdela posebna, je Johnsonova odgovorila: »Zaradi kompleksnosti vseh likov. Zaradi paradoksa. Zaradi tega, ker so vsi zmedeni, kaj za vraga naj naredijo s svojim srcem in kaj je prava poteza. To se mi je zdelo zelo iskreno in neverjetno prepoznavno.«

Nadaljevala je: »Dolgo smo vsi prehitro obsojali odnose – kako bi morali potekati, kako bi morali obstajati v svetu, kdaj bi se ljudje morali poročiti, ločitev je slaba … Če res premisliš, zakaj je ločitev slaba? Zakaj se morajo ljudje poročiti ali to storiti pri določeni starosti ali samo enkrat? Zakaj? Ni pomembno.«

Že sta se razšla, vendar le za kratek čas

Junija 2019 so poročali, da sta Johnsonova in Martin razšla, vendar le za kratek čas, saj so decembra istega leta že krožile govorice o zaroki. Marca 2024 je vir za Page Six povedal, da sta bila v resnici zaročena že šest let, medtem ko je drug vir za People dejal, da »se jima ne mudi s poroko«.

Avgusta istega leta so se spet pojavile govorice o razhodu, ki jih je predstavnik Johnsonove poskušal pomiriti z izjavo, da sta »srečno skupaj«. Zvezdnica Petdesetih odtenkov sive je nato vzela stvari v svoje roke in paparacem pokazala svoj smaragdni zaročni prstan.

Hkrati je vir za People priznal, da sta Johnsonova in pevec skupine Coldplay »v preteklosti že imela težave in si jemala premore«, saj »oba ljubita svojo kariero« in »delata vse, kar lahko, da najdeta ravnotežje«.