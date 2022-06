Da ti poči srce! Sharon Stone priznala, da je izgubila devet otrok

Priljubljena igralka Sharon Stone je prvič javno spregovorila o težkih izgubah, ki so zaznamovale njeno življenje. Povedala je, da je, preden je posvojila tri otroke, imela kar devet splavov. »Ženske nimamo pravega foruma, kjer bi lahko spregovorile o teh izgubah. S splavom sem izgubila devet otrok,« je zapisala na Instagramu pod objavo zvezdnice šova Pete Murgatroyd, ki je za People spregovorila o boleči izgubi.

»Ne gre za majhno stvar, ne fizično in ne čustveno, a smo vseeno primorane to nositi same in potiho z občutkom neuspeha. Namesto, da bi bile deležne sočutja in empatije, ki ga v času celjenja potrebujemo. Žensko zdravje je prepuščeno moški ideologiji,« je še zapisala.

Sharon je pred časom že govorila o nosečnostih, ki se niso končale srečno. Povedala je, da je pri petih mesecih in pol kar 36 ur rojevala. Ves čas so ji ob strani stale babice in ji nudile podporo.

Po številnih poskusih je Sharon posvojila tri sinove. Quinna Kellyja, Lairda Vonnea in Roana Josepha.