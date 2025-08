Da bi postala najlepša na svetu, zapravila že skoraj milijon; menite, da ji je uspelo (FOTO in VIDEO)

Vsi bi bili radi videti čim boljše, čim bolj privlačno, se dobro počutili v svoji koži. Kaj se komu zdi privlačno, je seveda stvar debate, oziroma, kot radi rečemo »vsake oči imajo svojega malarja«, kljub temu pa obstajajo neka splošna merila, na podlagi katerih strokovnjaki določajo, kdo je bolj privlačen od drugega. Tako obstajajo denimo bolj in manj idealna razmerja med obsegom pasu in bokov, bolj ali manj idealni proporci obraza in podobno.

Da bi bila čim bližje idealu, se že nekaj let trudi Brazilka Janaina Prazeres, ki sama zase pravi, da je najlepša ženska na svetu, pred leti pa so jo zaradi njenih zavidljivih telesnih mer za takšno razglasili tudi pri reviji Playboy. »Moj videz je rezultat podrobnega načrtovanja in investicij. Lepota ni samo stvar genetike, vanjo je treba vlagati in se ji posvečati,« pravi 35-letnica, ki je za svoj videz zapravila že neverjetnih 900.000 evrov.

V to so všteti lepotni popravki, večkrat si je denimo že operirala nos, si popravila zadnjico, kar trikrat je šla pod nož tudi zaradi prsi, bila je na liposukciji, si dala povečati ustnice, redno hodi na injekcije botoksa, v kožo obraza ji redno vbrizgavajo tudi ekstrakt sperme lososa, ki naj bi pomlajeval, privošči pa si seveda tudi manj invazivne kozmetične tretmaje, veliko zapravi tudi za lase, nohte, trepalnice, osebne trenerje in podobno.

V prihodnje načrtuje še nekaj posegov na zadnjici, kakšne, ni razkrila, jo bodo pa menda stali še dodatnih 100.000 evrov. A ni vse zlato, kar se sveti, pravi Janaina. »Moja lepota je moje prekletstvo. Počutim se kot v zaporu. Ljudje pričakujejo, da bom ves čas videti popolna,« je priznala, boli pa jo tudi, ker jo mnogi zaradi njene lepote »podcenjujejo«: »Ker sem tako lepa, mislijo, da sem neumna, kar me močno ovira na poslovni poti.«