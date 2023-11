Čustvena Tajči: najboljše kar sem storila v življenju

Tatjana Cameron Tajči se rada pohvali s svojimi tremi sinovi iz zakona z že pokojnim Matthewom Cameronon, nazadnje je na instagramu objavila posnetek, na katerem je z najmlajšim Blaisom.

Objavo je namenila vsem mamam in v zapisu opozorila na pomembnost zdravega odnosa z otroki, piše Dnevnik.hr.

»Vsem mamam: naši otroci so neverjetni. Presenetili vas bodo in vam pokazali, kako radi vas imajo - po svoje (ne vedno tako, kot bi pričakovali).

Če bomo od njih pričakovali, da bodo pokazali ljubezen tako, kot smo si zamislili, dobili bomo občutek, da so nas razočarali.

Včasih to pomeni najti način, kako priti do tja, kjer so oni, kako se srečati na točno tistem mestu, kjer so in kjer jim lahko verjamete.

Ne obremenjujte jih s svojimi nasveti in napotki. Verjemite jim. Oni imajo svoj GPS (in to ne samo na telefonih). Dajte jim prostor in obljubljam vam, da bodo v tem prostoru zrasli s tako veliko ljubezni, da vam bodo z njo pokazali višine in kraje, ki jih sami niste poznali,« je zapisala v dolgi objavi.

»To je najboljša stvar, ki sem jo naredila v življenju. Preprosto želim biti z njimi. Vsakič odkrivam čudesa, vsakič znova me navdušuje spoznanje, da so naši otroci polni ljubezni. In vaši. Vidim jih.

Prepričana sem, da so neverjetne osebe. Nekateri potrebujejo le priložnost, da pokažejo ta del sebe,« je zaključila.

Ob Blaisu ima Tajči še sina Danteja in Evana. Njihov oče je umrl leta 2017 za rakom. Tajči je pokojnega moža spoznala v Ameriki, kamor se je preselila v začetku devetdesetih.

S sinovi živi v Nashviellu, kjer ima skupino, s katero izvaja duhovno glasbo.