Čudna nova realnost filmskih snemanj

osebni arhiv Varna razdalja in maske – ko se kamere ne vrtijo. FOTO: Osebni Arhiv

3-krat na teden ali večkrat testirajo igralce.

Filmska prizorišča so po večmesečnem premoru spet oživela. Spomladi ustavljene filmske produkcije se znova zaganjajo in poskušajo nadomestiti vsaj nekaj izgubljenega časa. Toda prav vsi, vpeti v snemalni proces − od igralcev in režiserja prek snemalcev in lučkarjev pa do pisarniškega osebja −, se morajo navaditi na spremenjene razmere.Tudi na to, da se po le nekaj snemalnih dneh lahko vse spet ustavi, kot se je denimo zgodilo pri ustvarjanju Batmana, ko se je okužil eden izmed igralcev, domnevno celo glavni. Da bi čim redkeje prihajalo do zastojev, predvsem pa zaradi zdravja vseh, so v filmski industriji sprejeli več zdravstvenih protokolov.»Ti znanstveno utemeljeni protokoli omogočajo, da se vrnemo k delu, ki ga imamo radi,« je povedala, predsednica Zveze filmskih in televizijskih producentov. Uvedli so redna testiranja, čiščenje in uporabo zaščitne opreme. Ena poglavitnih varnostnih ovir seveda ostaja vzdrževanje varne razdalje, ki pa jo je zlasti pred kamerami pogosto nemogoče zagotoviti.Zato na snemalnih prizoriščih uvajajo tudi sistem con, ki omejujejo stike med ljudmi na prizoriščih. Ker ima vsaka cona drugačno stopnjo tveganja z okužbo, so s temi oznakami usklajeni tudi drugi ukrepi. Igralci, denimo, so v coni z najvišjim tveganjem, saj zaradi scenarijev ne morejo vzdrževati zadostne razdalje s soigralci, pa tudi z maskami na obrazu ne morejo biti pred kamerami, zato so zanje ukrepi strožji. Na virus jih testirajo najmanj trikrat na teden. Prav vse vpete pa testirajo že pred prvim snemalnim dnem in nato vsaj enkrat na dva tedna.Novi ukrepi bodo seveda udarili po žepu filmske studie. Ne le zaradi testiranj in opreme, ampak tudi zaradi najtežje doseženega dogovora glede bolniškega nadomestila. Ta predvideva 10 dni plačane bolniške odsotnosti zaradi okužbe s koronavirusom kot tudi plačilo karantene za zaposlene, ki morajo v izolacijo. Odprlo pa se je tudi novo delovno mesto, mesto nadzornika za covid-19, ki pazi, da se vsi držijo predvidenih ukrepov in protokolov.