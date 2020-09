Cuba Gooding Jr. obtožen še posilstva

REUTERS Zdaj ne bije več le ene sodne bitke, ampak že kar dve. FOTO: Pool/Reuters

Resničnost zvezdnika uspešnice Bolje ne bo nikoli (As good as it gets) bi lahko bila precej boljša. Ime oskarjevcase je namreč znašlo na vse daljši črni listi velikih imen zabavne industrije, nad katera so se zgrnile obtožbe posilstva. Zaradi čustvenih ran, trpljenja in izgube volje do življenja, ki ji jih je igralec zadal z dvojnim posilstvom pred sedmimi leti, ga je zdaj na sodišče namreč zvlekla anonimna ženska, ki zahteva sojenje pred poroto in ustrezno kazen.Resne obtožbe, ki jih zvezdnikov odvetnikodločno zanika, z dodatkom, da se želi domnevna žrtev njegovega varovanca zgolj okoristiti v sodni bitki, ki jo Gooding že tako bije. Obtožba posilstva je namreč prišla ob drugem sojenju igralcu zaradi obtožb spolnega nadlegovanja in otipavanja, ki bi se sicer moralo začeti že aprila, a je pandemija začasno ustavila sodne mline. Tako se je zvezdnik šele zdaj izrekel za nedolžnega, prvi dan sojenja pa je razpisan za prvi september.Pisalo se je leto 2013, ko je igralčeva domnevna žrtev spoznala zvezdnika v newyorškem baru, ta pa jo je skupaj z njenimi prijatelji povabil na pijačo v bar hotela, kjer je bil nastanjen. A se v oblačilih, v katerih je bil, očitno ni počutil več dobro, želel si je natakniti kaj drugega, morda manj formalnega, in jo je povabil k sebi v sobo. Da je sprejela vabilo, pa se je, pove, izkazalo za največjo napako njenega življenja. Želela se je vrniti k prijateljem, saj se ni več počutila prijetno, ko se je začel slačiti kar pred njo, a ji je Cuba to preprečil. Z eno roko ji je šel pod majico, z drugo jo je prijel za mednožje, že v naslednjem trenutku pa je bila ukleščena pod njim na postelji. Dvakrat jo je posilil, vaginalno in analno, pri čemer se ni menil za njene krike, naj neha.»Ne!« je ponavljala znova in znova, a je naletelo na gluha ušesa. Odšla je lahko šele, ko je izčrpani zvezdnik zaspal. »Obtožbe so lažne. Gre za dogodek izpred sedmih let, v tem času pa ni bilo podane nobene obtožbe,« se je odzval igralčev odvetnik, prepričan, da bodo vse pritožbe opuščene. »Verjetno gre za osebo, ki se želi okoristiti na račun drugega sodnega primera.«Naj bodo obtožbe posilstva opuščene ali ne, Goodinga čaka najmanj eno sojenje. Najmanj tisto, ki temelji na lanskih obtožbah spolnega nadlegovanja in otipavanja, česar so zvezdnika obtožile tri ženske. No, vsaj spočetka so se oglasile tri, do tega tedna pa je število tistih, ki so s Cubo doživele podobno neprijetno in neželeno spolno zaznamovano srečanje, povzpelo že do trideset. V sodni dvorani se bo braniti »le« obtožb treh, in vse zanika.Omenjeni incidenti naj bi se zgodili med letoma 2018 in 2019. V enem primeru naj bi v manhattanskem nočnem klubu anonimno žensko zagrabil za prsi, v drugem, nekaj mesecev pozneje, pa naj bi drugo prijel za prsi in zadnjico ter jo začel nasilno poljubljati z jezikom. Kot je razvidno iz uvodnega zaslišanja pred začetkom sojenja, se je Cuba izrekel za nedolžnega, njegov zagovornik pa je začel snovati obrambo na preteklosti igralčevih žrtev, vprašanje je le, ali bo sodnik to dopustil.Ena izmed žrtev naj bi namreč na družabnih omrežjih javno izražala svojo negotovost, povezano z lastnim telesom, več opazk naj bi spisala na račun svojih majhnih prsi, pisala pa naj bi tudi o spolnih preferencah, češ da ji je bolj po godu posteljni trojček kot seks z le eno osebo. Pri tem je oskarjevčev odvetnik že izpostavil, da bi si zaradi telesne nesamozavesti lahko nekatera dejanja in besede narobe razlagala, javno razglabljanje o sicer intimnih in zasebnih rečeh pa da tudi precej pove o njenem značaju. Za drugo žrtev pa je izpostavil, da je v mladosti trpela mentalno in spolno zlorabo, kar jo je močno zaznamovalo in nikakor ni nepomembno glede na naravo primera. Želi si mnenja raznih strokovnjakov, ki naj prečešejo potek policijske preiskave, saj meni, da so v postopku nepravilnosti.