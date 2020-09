Črnemu panterju bodo postavili kip

Za igralca so ločeno spominsko slovesnost pripravili tudi v Malibuju, kjer so Chadwicku v spomin sklonili glave njegovi stanovski kolegi, kot so Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o in Winston Duke.

Dodali bodo svoj pečat

Njegov zadnji film Da 5 Bloods je premiero dočakal junija. FOTO: Osebni arhiv

5 let ljubezni sta s Taylor Simone letos okronala s poroko.

Konec avgusta je svet onemel v šoku in žalosti. Čeprav je Chadwick Boseman navzven dajal vtis klenega, zdravega moškega v najlepših letih, je na tihem bil neusmiljeno bitko z rakom na črevesju, ki jo je 28. avgusta, ko so mu manjkali še trije meseci do dopolnjenih komaj 44 let, izgubil. Še zadnjič je hollywoodski igralec vdihnil in izdihnil v objemu žene Taylor Simone Leward v sončnem Los Angelesu, kjer si je ustvaril ime in se kot temnopolti stripovski superjunak Črni panter za vselej vpisal v filmsko zgodovino − ne nazadnje tudi, ker je Črni panter prvi stripovski akcijski film, ki se mu je uspelo prebiti v oskarjevsko dirko za najboljšega. A k poslednjemu počitku so ga šest dni pozneje pospremili tam, kjer je 29. novembra pred slabimi 44 leti privekal na svet. V mestecu Anderson v Južni Karolini, le 17 kilometrov od njegove rojstne hiše.Nesmrtnost mu je prinesel lik vladarja T'Challe, junaškega kralja izmišljene afriške države Wakanda, v oprijetem kostumu katerega je Boseman navduševal v petih Marvelovih filmih, vključno z osrednjim Črnim panterjem izpred dveh let, v katerem je na pleča prevzel zahtevno nalogo, da po smrti očeta zaščiti svoje izolirano, a tehnološko napredno afriško ljudstvo. A čeprav je pred kamerami napenjal mišice in bil kos prenekateremu akcijskemu prizoru, je v zakulisju že tedaj bil še precej zahtevnejšo bitko za življenje. Pisalo se je namreč leto 2016, ko so mu zdravniki diagnosticirali zloveščega raka črevesja v že tretjem stadiju, a je igralec o svoji nič kaj lepi usodi molčal. »Kot pravi borec je vztrajal in vmes posnel filme, ki ste jih tako vzljubili. Posnel jih je med številnimi kemoterapijami in operacijami,« tudi najbolj prepoznavnega Črnega panterja. A čeprav se je boril kot lev, je rak letošnjo pomlad napredoval v četrti stadij in igralcu v iztekanju poletja zadal še poslednji, smrtni udarec.Za zvezdnikovo hudo bolezen so vedeli le njegovi najbližji. Pokopali so ga v domačem kraju, kjer so dan po poslednjem slovesu pripravili spominsko slovesnost za svojega najbolj znanega meščana, ki so jo obogatili tudi s predvajanjem Črnega panterja na velikem platnu na prostem, ki so si ga mnogi, predvsem mlajši, ogledali oblečeni v kostum črnega panterja. Iz županove pisarne mesteca Anderson pa so sporočili, da je v delu že večni spomin na pokojnega igralca, ki je odšel veliko prezgodaj. Postavili mu bodo kip, v katerem se bodo prepletali elementi skulpture in grafitarske umetnosti, prosili bodo tudi meščane, da spominski umetnini dodajo svoj pečat.